Fakta om screeningstallene for 2017 Af de 33 hiv-positive kvinder var de 8 ikke diagnosticeret tidligere.

Af de 10 kvinder med syfilis var de 8 født i Danmark. Det viser, at syfilis også findes i befolkningen generelt og ikke kun blandt mænd, der har sex med mænd.

Ens egen læge kan efter konkret vurdering teste kvinder i risikogrupperne flere gange, mens de er gravide, for syfilis og hiv.

Alle gravide kvinder med hepatitis B, syfilis eller hiv skal henvises til en specialafdeling.

Hiv-positive kvinder, der er velbehandlede, smitter ikke deres børn under graviditet og fødsel. Kilde: Statens Serum Institut Kilde: Statens Serum Institut

Screening af gravide for hiv, syfilis og hepatitis B er en succes. Sådan lyder det fra Statens Serum Institut, der netop har offentliggjort resultatet fra 64.059 screeninger for 2017.

Af tallene fremgår det, at man sidste år opdagede 132 kvinder med hepatitis B, 33 kvinder med hiv og 10 kvinder med syfilis.

»Den generelle screening af gravide må fortsat siges at være en succes. Ikke alene får vi forhindret næsten alle tilfælde af mor-barn-smitte i Danmark, så stort set ingen børn bliver født med en af de tre sygdomme. Gravide, der ikke var klar over, at de var smittet, får desuden mulighed for at blive kontrolleret og behandlet,« fortæller sektionsleder Susan Cowan fra Afdeling for Infektionsepidemiologi og forebyggelse på SSI i en pressemeddelelse.

I 2005 introducerede man screening af gravide for hepatitis B, og i 2010 begyndte man også at tjekke for hiv og syfilis.

Ifølge Statens Serum Institut vælger langt de fleste kvinder i dag at lade sig teste for de tre sygdomme.