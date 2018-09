Beboerformand: Nedrivninger i Vollsmose løser ikke udfordringer

Det ændrer ikke noget i forhold til de udfordringer, som Vollsmose har, at der rives boliger ned i området.

Det mener formand for Samarbejdsrådet i Vollsmose, Bjarne Andersen, efter at byrådet i Odense tirsdag har offentliggjort en plan om, at mindst 1000 familieboliger i Vollsmose skal rives ned eller ændre status.

Det forventes, at op mod 1000 almene boliger skal rives ned. Boligerne, der ændrer status, bliver til studie- eller ældreboliger i stedet.

Formanden for Samarbejdsrådet, som samler de ni beboerforeninger i Vollsmose, har ikke haft mulighed for at nærlæse planen, da Ritzau taler med ham.

Men han er skeptisk over for udsigten til, at så mange almene boliger rives ned.

- Ældre- og studieboliger kan jeg gå med til. Men jeg kan ikke se fornuften i at rive nogle velfungerende lejligheder ned for at bygge noget andet, siger Bjarne Andersen.

Med planen vil politikerne også imødekomme regeringens ønske om, at andelen af almene familieboliger i de hårdeste ghettoområder maksimalt må udgøre 40 procent i 2030.

Bjarne Andersen påpeger, at Odense Kommune førhen har forsøgt at lave udskiftning i beboersammensætningen i Vollsmose ved at fjerne almene boliger.

Dengang havde det ingen effekt, og derfor har han svært ved at tro på, at det skulle have det denne gang.

- Man har prøvet at indføre 40-procent-reglen før. Og det har ikke hjulpet, at man har rykket nogle ud i andre områder - på kriminaliteten eller noget - så lige på det punkt tror jeg ikke, at det kommer til at virke, siger han.

Vollsmose er et af de områder, der findes på regeringens ghetto-listen. Da området har stået på listen i fire år, betragtes det som et af landets hårdeste ghettoområder.

Boligområdet har en stor andel arbejdsløse og en del beboere, der ikke taler dansk.

Den nye plan indeholder også et mål om, at andelen af ledige i Vollsmose skal have samme niveau som resten af Odense inden for 10 år.

Og det er umiddelbart noget, der lyder godt i Bjarne Andersens ører. Han mener nemlig, at kommunen skal gøre meget mere for unge og deres forældre.

- Vi kan jo se, at flere og flere kommer i arbejde herude. Og det har en virkning hele vejen rundt, når børnene ser, at deres forældre står op og går på arbejde, siger han.