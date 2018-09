Barske detaljer og løgnehistorie fremlagt igen: Peter Madsen vil vide, hvornår han kan komme ud

Hvor billigt skal man kunne slippe, hvis man er dømt for at seksuelt misbruge, fysisk mishandle, dræbe og partere et andet menneske? Det er det, der er på spil i Østre Landsret i disse dage.

Drabsmanden Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, argumenterede før byrettens dom i april for, at straffen ikke kunne være livstid, da der alene var tale om ét drab. Både anklager, dommer og domsmænd var uenige med hende, og Peter Madsen blev idømt fængsel på livstid. Han ankede siden straffens længde, og ankesagen begyndte onsdag i Østre Landsret.

Kristian Kirk, sagens nye anklager, beskrev i retten sagen som både gru- og rædselsfuld, og han viste dommere og domsmænd billeder af Kim Walls ligdele samt nogle af de film med drab og mishandling, som er blevet fundet på Peter Madsens computer.

Han læste højt fra tekster, som blev fundet samme sted. I både videoer og tekster indgik spidning af kvinder, og det påvirkede tydeligt dommere og domsmænd, hvoraf flere så væk fra skærmen foran dem, mens andre så skiftevis på skærmen og Peter Madsen. Drabsmanden selv sad blot med foldede hænder og stirrede tomt ned i sit eget skød.

Peter Madsen blev i april idømt livstid for drabet på Kim Wall. Han har anket straffens længde til landsretten. Foto: Ida Marie Odgaard

Ubådssagen Den såkaldte ubådssag tog sin begyndelse, da raket- og ubådsbyggeren Peter Madsen den 10. august 2017 forsvandt med sin ubåd, "UC3 Nautilus". Da ubåden sejlede afsted fra Refshaleøen, havde den svenske journalist Kim Wall været ombord.



Dagen efter dukkede Peter Madsen alene op i Køge Bugt og blev fragtet i land. Kim Wall var forsvundet, og Peter Madsen blev anholdt og sigtet for uagtsomt manddrab. Sigtelsen blev siden ændret til drab.



Efterfølgende dukkede en kvindetorso op, og løbende fandt politiet de resterende ligdele på bunden af Køge Bugt.



I april 2018 kendte Københavns Byret Peter Madsen skyldig i drab, seksuelt misbrug af særlig farlig karakter samt usømmelig omgang med lig. Han blev idømt fængsel på livstid. Han accepterede skyldskendelsen, men han har anket straffens længde.



I byretten viste anklageren videoerne og teksterne for at bevise, at Peter Madsen havde interesse for den slags, og at han var parat til at begå sådanne overgreb. Dengang handlede det om skyldsspørgsmålet.

Onsdag sagde Kristian Kirk, at han følte sig nødsaget til at vise materialet for at give retten et indtryk af forbrydelsens karakter, selvom videoer og tekster altså nu kun vurderes med henblik på straffens længde.

Efter Kristian Kirks overbevisning skal Peter Madsens dom stadfæstes eller ændres til forvaring.

»Peter Madsen er blevet mentalundersøgt, og jeg vil nævne i forhold til forvaring, at de lægelige betingelser, herunder farlighedskriteriet, er opfyldt,« sagde Kristian Kirk.

Forvaring er formelt ikke en straf, men en sanktion, hvor den skyldige fængsles på ubestemt tid.

Tidsbestemt straf?

Betina Hald Engmark går efter en tidsbestemt straf til Peter Madsen.

»Jeg vil lægge vægt på ensartethed i retsanvendelsen,« sagde forsvareren.

Argumentet herfor er først og fremmest, at udgangspunktet for straf ved et enkelt drab i Danmark er 12 års fængsel. Den længst mulige tidsbestemte straf er 16 års fængsel, men der findes eksempler på, at drabsmænd med et enkelt drab på samvittigheden er blevet idømt fængsel på livstid.

Et af eksemplerne er den mand, som i 2014 skød og dræbte advokat Anders Lindholt i fogedretten i København. Han blev idømt livstid, og hans straf blev stadfæstet af landsretten. Et andet eksempel er drabsmanden John Knudsen, som i 2010 blev idømt fængsel på livstid for drabet på en kvinde, som han forinden voldtog i sin båd. Også han fik fængsel på livstid i byretten. En dom, som han ikke ankede.

Statsanklager Kristian Kirk ankommer til Østre Landsret. Foto: Martin Sylvest

I april vurderede dommeren i Københavns Byret, at det faktum, at Peter Madsen havde seksuelt misbrugt og fysisk mishandlet Kim Wall samt parteret liget, var grund nok til at tildele fængsel på livstid. En straf, som i princippet kan betyde, at Peter Madsen kan sidde i fængsel resten af sit liv. I praksis løslades de fleste livstidsdømte dog efter cirka 16 år.

Vil ikke betale erstatning

Retsdagen onsdag gik først og fremmeste med, at anklager Kristian Kirk og Betina Hald Engmark oplæste henholdsvis relevante dele af dommen fra byretten og Peter Madsens forklaring fra dengang. En forklaring, som byretten altså fandt løgnagtig og så fuldstændig bort fra, da dommen dengang blev afsagt.

Betina Hald Engmark, Peter Madsens forsvarer, på vej til Østre Landsret, hvor hun forsøger at få nedsat Peter Madsens straf. Foto: Martin Sylvest

Det kom dog frem, at Peter Madsen ikke accepterer at skulle betale de 120.000 kr. i erstatning til Kim Walls kæreste, som byretten fastlagde. Han accepterer dog at betale udgifterne til Kim Walls begravelse, fortalte Betina Hald Engmark. Byretten fandt, at der ikke var grundlag for erstatning til Kim Walls forældre. De to har fulgt hele retssagen og var også til stede i retssalen onsdag. Bistandsadvokat Hanne Rahbæk argumenterede igen for, at der skal tilfalde forældreparret en erstatning.

Der resterer to retsdage i ankesagen, og landsretten forventer at afsige dom fredag den 14. september.