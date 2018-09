Dødelig fugleinfluenza fundet i flere vilde fugle på dansk jord

Der er fundet fugleinfluenza i flere vilde fugle siden foråret og henover sommeren, oplyser Fødevarestyrelsen.

Størstedelen af fundene er blevet gjort omkring Sydsjælland og øerne i Smålandshavet herunder Lolland.

Der er tale om en virus, som er dødelig for fuglene, og som normalt ikke findes på vores breddegrader denne tid på året.

»Sygdommen florer på en årstid, hvor den slet ikke plejer at være i Danmark, så det er en særlig situation. Derfor er der brug for, at fjerkræejere passer ekstra godt på, så fugleinfluenza ikke kommer ind i en professionel besætning eller i en hobbybesætning,« udtaler Stig Mellergaard, der er souschef i Fødevarestyrelsen, i en pressemeddelelse.

Fire døde svaner ved Korsør havde fugleinfluenza

Det er en såkaldt højpatogen fugleinfluenza, som man har konstateret. Det vil sige, at der er tale om svære sympotomer med op til 100 pct. dødelighed.

»Rammes en professionel besætning af højpatogen fugleinfluenza, dør dyrene, og al dansk eksport af fjerkræ lukker,« oplyses det i pressemeddelelsen.

Fjerkræejere i de berørte områder opfordres derfor af Fødevarestyrelsen til at holder deres fugle under overdækning, for eksempel fast tag, presenning, net eller tråd.

»På den måde undgår man, at vilde fugle, der kan være smittede, lander i hønsegården,« lyder det i pressemeddelelsen.

Dansk ø ramt af fugleinfluenza

Har man eksempelvis høns, der går frit rundt i haven, bør man overveje at begrænse det areal, de har adgang til, for at mindske smitterisikoen.

Samtidig anbefales det, at man altid skifter sko, inden man går ind til fjerkræ. På den måde kan man undgå at bære smitte med ind til dyrene for eksempel via en fugleklat.