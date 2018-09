13.000 danskere besøgte nye hospitalsbyggerier

En 3 D-visualeringsoplevelse i Horsens og en 210 meter lang tunnel i Odense.

Det er nogle af de ting, som danskerne søndag kunne opleve på 12 danske hospitaler, der havde inviteret indenfor til arrangementet "Åbent Hospital".

Flere end 13.000 danskere besøgte søndag de nye hospitalsbyggerier over hele landet, oplyser Danske Regioner i en meddelelse.

- Jeg er glad for, at så mange danskere benyttede muligheden for at se de hospitalsbyggerierne, siger formand Stephanie Lose (V).

- De nye hospitaler får stor betydning for alle, og derfor er det meget vigtigt for os i regionerne, at danskerne ved selvsyn ser, at vi gør vores absolut bedste.

De 12 byggerier er en del af de 43 nye og ombygge hospitaler, som opføres frem mod 2025.

Når alle hospitalerne er færdig, vil der stå 8898 enestuer og 347 operationsstuer klar til danskerne.

- Det er meget vigtigt for os, at patienter og pårørende oplever, at de er i centrum på de nye hospitaler, siger Lose.

- Når vi har afholdt Åbent Hospital i dag, er det fordi, vi gerne vil vise, at hospitalerne kan rumme mange forskellige typer af patienter og deres pårørende.