Det skal være nemmere at bortadoptere ved tvang

Når nogle børn kommer til verden, står de rette stærke og kærlige forældre ikke klar til at være der for dem og vil aldrig kunne det. Løsningen kan være tvunget bortadoption fra forældrene, der af den ene eller anden grund ikke kan tage sig af dem. Men det er ikke altid lige til.

Lange sagsforløb og indviklede regler kan være en stopklod. Hvis det står til social- og børneminister Mai Mercado (K) er der politiske ændringer på vej med tiltag til hurtigere forløb.

Reglerne blev i 2005 lempet for at gøre det nemmere at gennemføre en bortadoption med tvang. Det tyder dog på, at det ikke har virket.

Reglerne og processen er yderst komplicerede, og det er en nærmest uoverstigelig opgave at gennemføre en sag. Kommune i besvarelse af spørgeskema fra Ankestyrelsen. Reglerne og processen er yderst komplicerede, og det er en nærmest uoverstigelig opgave at gennemføre en sag.

Kommunerne tøver og er bekymrede over lange sagsforløb og for komplicerede regler og processer for bortadoptionen uden samtykke.

Det viser en ny rapport fra Ankestyrelsen omkring kommuners kendskab og erfaringer med reglerne. Rapporten beskriver, hvordan 49 kommuner i perioden mellem 1. oktober 2015 og 1. marts 2018 har overvejet at indstille mellem 103 og 109 sager, men i sidste ende har opgivet det.

Siden lempelserne i 2005 er kun seks børn blevet bortadopteret med tvang.

Fakta: Adoptivbørn i Danmark

»Det er for langtrukkent nu. Og selvom der kan være børn, der vil have bedst af at blive bortadopteret med tvang, så kan jeg godt forstå, at nogle kommuner er varsomme. For det tager op til to år,« siger børne- og socialminister Mai Mercado til DR.

Årsager til at 49 kommuner opgav bortadoption ved tvang Plejefamilien ønskede ikke at adoptere, og at kommunen vurderede, at det ville være for belastende for barnet med endnu et skift.



Problemer med at sandsynliggøre, at forældrenes forældreevne var varigt nedsat, herunder problemer med at få udarbejdet en prognosevurdering.

Manglende grundlag for en adoption uden samtykke.

Problemer med at dokumentere tilknytningen til plejeforældrene, herunder problemer med at definere rammerne for en tilknytningsundersøgelse.

Et langstrakt sagsforløb ville have negativ betydning for barnet og de involverede parter.



Andre problemer med at anvende reglerne i praksis. Kilde: Ankestyrelsen rapport for adoption uden samtykke, august 2018.

Hun foreslår, at Statsforvaltningen ikke skal indgå som led i processen med bortadoptering. Det fjerner et led uden, at det risikerer at skade retssikkerheden, ifølge Mai Mercado.



Ventetiden på de to år, før der kommer en endelig afklaring i sagen, er en af de store bekymringer, der får kommunerne til at opgive både igangsatte sager og at starte flere i fremtiden, ifølge rapporten fra Ankestyrelsen. Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, Statsforvaltningen og Ankestyrelsen møder generelt frustration fra kommunerne over den lange sagsbehandlingstid.

»Processen i forhold til behandling af disse sager er al for lang ud fra barnets perspektiv. Der bør være tidsfrister i forhold til behandling af sager i retten og landsretten. Har nu ventet 9 måneder på behandling af sag i landsretten, det er ikke til barnets bedste,« lyder det fra en kommune til Ankestyrelsen.

Det lave antal sager er på trods af, at kommunerne i større grad end tidligere oplever, at bortadoption ved tvang kan være den bedste vej for barnet, ifølge Ankestyrelsen.



Adoptivbørn mangler danske forældre

For nogle kommuner er bremsen manglende information og vejledning om muligheden, eller at reglerne får dem til at give op på forhånd.



Mai Mercado understreger, at sager aldrig vil blive startet uden, at kommunerne for alvor har tvivl om forældrenes evner. Hun mener, at Statsforvaltningen rolle og afgørelser i processen rent fagligt eller retssikkerhedsmæssigt ikke udgør en betydning.



»Så vi kan stille retssikkerheden uændret og alligevel afkorte et led. Det er rigtig godt for barnet, at der kommer en hurtigere afklaring, men også for de biologiske forældre,« siger hun til DR.



Løkke: Børnenes første år er helt afgørende

DF er dog mere skeptiske og vil ikke støtte lempelsen.



»Vi er bekymrede i forhold til at lave nye regler. Vi ved, at der er mange fejl i børnesager, så derfor skal det ikke være nemt at føre igennem,« siger handicapordfører Karina Adsbøl til DR.

Børne- og socialministeren indkalder til forhandlinger med Folketingets partier om de nye tiltag. Socialdemokratiet er positive over for forslaget.