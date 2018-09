900 fynske buschauffører skal sikre demente i trafikkaos

En helt almindelig tur med bussen til familien eller ud efter lækkerier hos bageren kan blive en uoverskuelig og usikker opgave. Turen over dørtærsklen kan føre til, at demente flakker usikkert og forvildede rundt. Tanken om transporten kan ligefrem holde demente lænket til deres hjem i ensomhed og isolation.

Det skal et nyt samarbejde mellem FynBus, Odense Kommune og Alzheimerforeningen lave om på. 900 fynske buschauffører skal i fremtiden give en hjælpende hånd som "Demensvenner".

Det vil sige, at når en dement stiger på en af de fynske busser, skal buschaufførerne være blevet klædt på til at hjælpe den demente trygt videre.

Det får stor betydning for dem, som er ramt af en demenssygdom og deres pårørende, at de møder personer, som har forståelse for sygdommen. Nis Peter Nissen, direktør i Alzheimerforeningen.

»Vores chauffører møder mange forskellige kunder hver dag. Også kunder, som ikke ved, hvor de skal af, eller som har svært ved at orientere sig. I en sådan situation kan man godt blive usikker på, hvordan man bedst hjælper. Ved at klæde vores chauffører på med viden om demens kan vi sikre, at også de kunder får en god og tryg oplevelse i bussen,« siger Carsten Hyldborg, der er direktør i FynBus i en pressemeddelelse.

Det er et af flere initiativer, der skal hjælpe de knap 90.000 ældre med demens i Danmark med at bevare muligheden for en tryg hverdag. Det er initiativer, der også kan hjælpe det forventede stigende antal af ældre med demens i fremtiden, ifølge tal fra Nationalt Videnscenter for Demens.

Nye regler skal sikre demente mere omsorg

De behjælpelige buschauffører kan nemlig have stor betydning for både de demente og deres pårørende, ifølge direktør i Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen.

»Når man har en demenssygdom, er det vigtigt, at man fortsat kan leve et aktivt liv og besøge familie og venner. Derfor er det fantastisk, at vi sammen med FynBus og Odense Kommune skal klæde deres chauffører på som Demensvenner. Det får stor betydning for dem, som er ramt af en demenssygdom og deres pårørende, at de møder personer, som har forståelse for sygdommen, når de benytter sig af offentlig transport på Fyn,« siger han i en pressemeddelelse.

Demensvenner kan være helt almindelige borgere til medarbejdere på biblioteker, skoler, apoteker, butikker, foreninger og nu også chaufførerne hos FynBus.

Det nye initiativ skal medvirke til at gøre Odense Kommune til en en demensvenlig kommune. Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner i 2025, ifølge den Nationale Demenshandlingsplan 2025, som Folketinget præsenterede i januar 2017.