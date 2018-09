Fakta: Kræftpatienter venter ekstra på behandling

19 procent af alle kræftpatienter får ikke behandling inden for standardforløbstiden. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen for andet kvartal af 2018.

Standardforløbstiden er den ventetid, fagfolk mener er passende og realistisk, fra kræften opdages, til behandlingen starter.

Her kan du læse mere om Sundhedsstyrelsens rapport for ventetider på kræftbehandling.

Overordnet:

* 19 procent blev ikke behandlet inden for den forventede ventetid på tværs af alle kræftformer og behandlingssteder.

* Region Syddanmark har færrest patienter, der ikke blev behandlet inden for standardforløbstiden - 15 procent, mens Region Sjælland har flest - 23 procent.

Konkrete kræftformer:

* Værst var det for patienter med kræft i bugspytkirtlen, der skulle i kirurgisk behandling i Region Hovedstaden. Her blev kun 37 procent behandlet inden for den standardforløbstiden i andet kvartal.

* 42 procent af dem, der skulle have kirurgisk behandling i Region Hovedstaden for kræft i blæren, blev behandlet inden for den forventede ventetid.

* 46 procent af dem, der skulle have kirurgisk behandling for lungekræft i Region Midtjylland, blev behandlet inden for den forventede ventetid.

Så mange patienter blev behandlet inden for standardforløbstiden det seneste år:

* Anden kvartal 2018: 81 procent.

* Første kvartal 2018: 83 procent.

* Fjerde kvartal 2017: 83 procent.

* Tredje kvartal 2017: 84 procent.

Kilder: Sundhedsstyrelsen.