Trods lokal modstand: Muslimerne flytter ind på Lærkevej

Bosnisk Kultur og Islamisk Center har fået grønt lyst til at etablere et foreningshus i det parcelhus, som foreningen købte sidste efterår på Lærkevej 50 i Tønder. Det blev besluttet ved et møde i Tønder Kommunalbestyrelse torsdag aften, skriver Jydske Vestkysten.

Det var kun Dansk Folkepartis tre politikere i Tønder Kommunalbestyrelse, der ikke ønskede, at foreningen skulle få tilladelse til at bruge det meget omtalte parcelhus som foreningshus. Jan Voss Hansen (DF), der er formand for arbejdsmarkedsudvalget i kommunen udtrykte sin bekymring om brandsikkerhed og trafikken ved huset.

»Vores bekymring går på de indsigelser, der er kommet på afstandskrav til beboelse, samt brand og redningsmuligheder,« siger han.

Og han er ikke den eneste, der har udvist skepsis over de nye naboer på Lærkevej.

Som Jyllands-Posten beskrev 14. august, så blev foreningen mødt af stor modstand, da Lærkevejs beboere i maj modtog et høringsbrev fra Kommunen om de nye tilflyttere. De lokale ønskede ikke, at de nye naboer skulle skabe en forening på Lærkevej, og det skrev flere flittigt til kommunen. I alt kom der 34 indsigelser fra naboerne.

Én beboer skrev blandt andet til kommunen, at »det vil være til gene, når vi skal op og på arbejde næste dag. Mine børn, som skal i skole, vil ikke kunne få deres søvn pga. larm.« Mens en anden borger skrev, at vedkommende frygtede for sine børns sikkerhed, og stærkt overvejede at flytte fra Lærkevej, hvis planerne blev ført ud i livet.

Fællesnævnerne for indsigelserne var særligt frygten for, at trafikken på Lærkevej ville stige.

Nabokonflikt raser i Tønder: Da muslimerne kom til Lærkevej På en ganske almindelig villavej i Tønder levede alle i fred og fordragelighed. Men meddelelsen om, at beboerne ville få en lokal muslimsk forening som nabo, gjorde det af med freden.

Til trods for at flere af Lærkevejs beboere i Tønder det seneste halve år har samlet både underskrifter ind og skrevet høringssvar til kommunen, så fik Bosnisk Kultur og Islamisk Center officielt lov til at drive forening torsdag aften.

En af kommunalbestyrelsespolitikerne i Tønder Mathilde Ziefeldt (SF), der selv bor i byen og stemte for at give foreningen grønt lyst, har svært ved at at forstå bekymringerne, skriver DR.

»Lige overfor, hvor de gerne vil have deres forsamlingshus, ligger Jehovas Vidners Rigssal. Den katolske kirke ligger lige rundt om hjørnet, og på den anden side af vejen ligger spejderne. De er jo ikke negativt at have et mangfoldigt foreningsliv,« siger hun.

Bosnisk Kultur og Islamisk Center købte det nedslidte parcelhus i efteråret efter at have været i dialog med kommunen vedrørende deres planer for huset. Foreningen ønskede at skabe et rum, hvor foreningens 50 medlemmer havde mulighed for at mødes, holde fest et par gange årligt og bede. Og det har de med kommunalbestyrelsens afgørelse nu fået lov til.