Er LEGO-tårnet i fremtiden bygget af genbrugsmaterialer?

Fremtidens legoklodser skal være præcis, som de er i dag - de skal bare ikke bestå af oliebaseret plastik.



»Vi skal lære, hvordan man producerer legoklodser igen,« siger Henrik Østergaard Nielsen, der er produktionsleder på Legos fabrik i Billund til The New York Times.

LEGO-koncernen har i mere end 60 år fyldt børneværelser over hele kloden med plastikklodser i blå, grønne, røde og gule farver. Den ikoniske klods er blevet fremstillet på samme måde i årtier, men nu skal der tænkes i nye baner.

Visionen er, at inden 2030 skal verdens børn lege med legoklodser, der består af genbrugsmaterialer. Den oliebaserede plastik skal skiftes ud med en miljøvenlig udgave, der imødekommer forbrugernes ønsker om mindre brug af plastik, skriver den amerikanske avis.

Men det er en udfordring for den familieejede LEGO-koncern, der har sat Billund på verdenskortet.

Legoklodserne skal nemlig forblive klare i farverne, nemme at samle og nemme at skille ad. Samtidig skal de kunne overleve at komme en tur i vaskemaskinen ved en fejltagelse eller blive trådt på af en uheldig, uvidende voksen.

Med andre ord, så skal de ikke ændre hverken udtryk, form eller funktion. De skal kun ændre indhold, og det er svært.

Det er ikke kun hos LEGO, at man skifter plastik ud med miljøvenlige alternativer. Flere og flere globale virksomheder forsøger at mindske forbruget af plastik i deres emballage. Eksempelvis har McDonalds og Starbucks begge skrottet plastiksugerørene.

Men forskellen på McDonalds, Starbucks og LEGO er, at de to første lever af at sælge produkter emballeret i plastik, hvorimod LEGOs produkt ér plastik.

For at løse udfordringen har Lego investeret en milliard kroner og sat 100 mennesker til at finde opskriften på fremtidens legoklods.