Mammen Mejerierne tilbagekalder partier af Fødselsdagsost pga. forkert indpakning, der forårsager mug.

Årsagen er, at emballagen ikke er tæt, hvilket betyder, at der er risiko for vækst af skimmel i pakningerne, og det gør dem uegnede til at blive spist af mennesker.

Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Ostene er solgt i Bilka landet over og har holdbarhedsdato den 21.-23. oktober.

Købere rådes til enten at kassere ostene eller at levere dem tilbage til butikken, hvor de er købt.