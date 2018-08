10 personer reddet fra synkende skude ud for Svaneke

10 personer er fredag morgen blevet reddet fra en lystbåd ud Svaneke, der var sejlet på klipper. Det oplyser Forsvaret og Bornholms Politi.

06.22 afgiver den 14 meter lange, tyske båd Aglaia et mayday-signal. Båden er gået på et skær ud for Svaneke på Bornholm og tager vand ind.

Forsvarets Operationscenter sender en redningshelikopter og redningshold fra Nexø, Rønne og Christiansø mod stedet, forklarer Michael Horn, der er vagtholdsleder ved Forsvarets Operationscenter.

23 minutter efter mayday-signalet er redningsfolkene fra Nexø ved båden.

Her arbejder de i små 20 minutter, inden båden klokken lidt over syv bliver trukket fri. Den tager stadig vand ind.

- De her 10 besætningsmedlemmer kommer over om bord på redningsbåden FRB17 fra Nexø, oplyser Michael Horn.

07.17 synker skiber, og redningsbåden fra Nexø sejler ind i havnen, hvor en ambulance venter på de ti tyske personer. Ifølge Michael Horn er ingen af personerne kommet noget til under hele episoden.

Det samme oplyser vagtchef Jan Hansen fra Bornholms Politi.

Til gengæld er "Aglaia" sunket og forsvundet under vandoverfladen..