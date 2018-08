Fakta: Tre helikoptere bliver snart til fire

Siden oktober 2014 har vagtcentralerne haft mulighed for at sende en helikopter med både læge og ambulancepersonale afsted, når der indløber et opkald om en kritisk patient.

Det gør de i stigende grad, viser tal fra Region Midtjylland, der administrerer ordningen.

Her kan du læse om den flyvende akuthjælp:

* Akutlægehelikopterne drives af regionerne og fungerer som ét samlet beredskab, hvor alle helikoptere kan operere på tværs af landet.

* De fleste flyvninger er til kritisk syge og tilskadekomne i landets yderområder, blandt andet til kommunerne i det vestlige Jylland, øerne og de syd- og vestlige kommuner på Sjælland.

* Helikopterne er af typen H135 P3 fra Airbus.

* I løbet af 2017 har de tre akutlægehelikoptere fløjet i alt 3658 missioner.

* Heraf er en patient på 1696 af turene fløjet til behandling på et af landets hospitaler.

* De tre helikoptere har baser i Skive, Ringsted og Billund.

* Med finanslovaftalen for 2018 blev det besluttet at udvide ordningen med en fjerde helikopter fra januar 2019.

* Den placeres midlertidigt i Aalborg Lufthavn, indtil en base ved Saltum i Jammerbugt Kommune er klar.

Kilde: Region Midtjylland