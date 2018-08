Nyt magasin skal ruste unge mod ekstremisme på nettet

Ekstremistiske grupper er dygtige til at bruge internettet til at rekruttere og opfordre til kriminalitet. Unge skal derfor lære, hvordan de kan forholde sig kritisk til den information, de møder på internettet.

Det mener Politiets Efterretningstjeneste (PET), Medierådet for Børn og Unge og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, som i et nyt magasin vil klæde forældre og pædagoger på til at snakke med de unge om kritisk sans.

Magasinet kan læses på Nettetsvildveje.dk fra torsdag klokken 08, oplyses det i en pressemeddelelse.

Henrik Bjelke Hansen, afdelingschef for den forebyggende afdeling i PET, fortæller, at militant, islamistisk propaganda kan understøtte og inspirere sympatisører til at begå angreb i Vesten.

Det påvirker derfor trusselsbilledet i Danmark, lyder det.

- Og det er bekymrende at se, hvordan ekstremister og andre kriminelle dygtigt udnytter nettet til at groome, rekruttere og opfordre til kriminelle aktiviteter.

- Derfor må vi både som myndigheder og civilsamfund samarbejde om at ruste vores børn til også at begå sig kritisk og klogt på nettet, siger afdelingschefen i en pressemeddelelse.

Formand for Medierådet for Børn og Unge Anne Mette Thorhauge mener, at der er mange forsimplede forestillinger om, hvordan medier spiller ind på radikalisering.

- En vrangforestilling er, at medier i sig selv kan radikalisere, siger hun.

En anden ting, som man vil gøre op med, er, at unge kan dele indhold på sociale medier uden at tænke over, hvem det gavner.

- Du kan sagtens videredele noget i forargelse eller uenighed, men de, som er interesseret i dig som netværkseffekt, er ligeglade, for faktum er, at du spreder det, siger hun.