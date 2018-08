Dronning Margrethe til Macron: Vi er afhængige af hinanden

På 75-årsdagen for bruddet med samarbejdspolitikken og den tyske besættelsesmagt hædrer regeringen bl.a. tidligere modstandsfolk med ekstra 10.000 kr.

Spørgsmålet om Europas fremtid var det helt store tema på førstedagen for den franske præsident Emmanuel Macrons statsbesøg i Danmark.

Et specielt topmøde:

75-året for samarbejdspolitikkens sammenbrud den 29. august 1943 kan bruges til at lære af historien. Men det er ikke blevet lettere med tiden.

Det er anden gang, at dronningen er vært ved et statsbesøg fra Frankrig, siden hun blev regent i 1972.

Taflet afslutter førstedagen af besøget, hvor Emmanuel og Brigitte Macron tirsdag formiddag blev modtaget af kronprinsparret på Kastellet, hvorefter de fortsatte til Amalienborg for at hilse på dronningen og den øvrige kongelige familie.

Et gallataffel er en fast del af et statsbesøg, og det holdes enten på Christiansborg Slot eller på Fredensborg Slot.

- Det ville have været med glæde og stolthed, han kunne have modtaget det franske præsidentpar sammen med mig, siger hun.

- Jeg håber, at dette besøg vil være anledning til yderligere at stadfæste forholdet mellem Danmark og Frankrig.

- Vi er tæt forbundne i det europæiske samarbejde, og vi er afhængige af hinanden for at nå de mål, vi sætter os, siger hun.

Det siger dronning Margrethe under sin tale til den franske præsident, Emmanuel Macron, ved tirsdagens gallataffel til ære for det franske præsidentpar, der er på statsbesøg i Danmark.

