Sommersejlads har krævet rekordmange redninger

Dansk Søredningsselskab melder allerede nu, at selskabets frivillige i år har været ude på flere aktioner end nogensinde før.

535 gange har fritidskaptajner tilkaldt hjælp over radioen eller telefonen, imod 425 tilfælde i hele 2017. Der er en foreløbig stigning på 25 procent i 2018.

De mange uheldsramte sejlere har presset det frivillige redningskorps til det yderste, siger sekretariatsleder Kristian Hansen.

- Det har da tæret både på de menneskelige - og materielle ressourcer. Vores frivillige i Lynæs ved Hundested har i perioder været ude op til fire-fem gange dagligt.

Over 60 procent af aktionerne har hjulpet fartøjer, der er gået i stå eller på grund.

For specialkonsulent i Søsportens Sikkerhedsråd Steen Emborg vidner det om, at der tøffer mange nedslidte motorer rundt, og at sommervejret har lokket en masse uerfarne sejlere til søs.

- Hvis du ikke renser din motor for det kondensvand, der kommer over vinteren, kan det blande sig med olien, og dét er altså en skidt cocktail.

- Grundstødninger er et typisk resultat af, at man ikke har planlagt sin rute ordentligt, siger Steen Emborg.

Ifølge ham kan både motorproblemer og grundstødninger forebygges ved at bruge Søsportens Sikkerhedsråds tjeklister og sejlråd, som er lavet i samarbejde med Trygfonden. Han lægger især vægt på, at man skal følge organisationens råd nummer ét

- Lær at sejle inden du tager ud på egen hånd, siger Steen Emborg.

Sådan undgår du problemer på havet

Kristian Hansen fra Dansk Søredningsselskab mener snarere, at søfarernes problemer skyldes uheld og sløv teknologi.

- Nogle motorstop skyldes slid, men vi rykker altså også ud til både, der kommer direkte fra værkstedet, siger han og fortsætter:

- Mange bruger i dag en søkort-app, der skal vise, hvor det er sikkert at sejle i forhold til dybde og andet. Når de apps er for langsomme til at opdatere deres kort, går folk på grund.