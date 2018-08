Historisk aktiv sommer for livreddere ved danske strande

Med mere end 50 sommerdage er 2018 allerede året, hvor flere rekorder er blevet slået. Nu skriver sommeren igen historie.

Efter otte uger på de danske strande pakkede TrygFondens kystlivreddere onsdag i sidste uge sammen for i år. De afslutter årets badesæson med historisk mange sikkerhedsindsatser.

Det blev til 81.038 indsatser i år. Sidste år var der 51.763 aktioner, og den stigning har man kunne mærke hos TrygFonden Kystlivredning. For der har været travlt.

- Det hænger helt sikkert sammen med den fuldstændig fantastiske sommer, vi har haft, hvor der jo sådan set har været badedage nonstop i hele livreddersæsonen, siger René Højer, programchef i TrygFonden.

I 2017 var der rekordfå livredderaktioner i Danmark. Det hang naturligt sammen med, at det var en våd sommer med kun 13 reelle sommerdage.

I år var langt størstedelen af livreddernes arbejde oplysende aktioner, hvor man blandt andet var i kontakt med badegæster om de lokale forhold på stranden.

Men der har også været 41 såkaldt livreddende aktioner, hvor én eller flere personer har været i livsfare. Det er det højeste antal, TrygFondens kystlivreddere har oplevet i de 20 år, der har været livreddere på de danske strande.

Og det skyldes, ifølge René Højer, at det varme vejr og de mange badegæster øger risikoen for, at der sker noget.

- Jeg vil sige, at det er et højt tal, men det kunne selvfølgelig have været meget højere, taget i betragtning hvor mange mennesker, der har været på strandene, siger han.

Har man stadig lyst til at hoppe en tur i bølgerne, vil der være livreddere ved havnebadene Fisketorvet og Islands Brygge i København frem til den 30. september.

I Havnetbadet Aarhus Ø er der livreddere frem til den 31. august.