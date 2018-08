Påsatte brande kan koste de ramte bilejere dyrt

Natten til søndag skete det igen.

Fem biler blev sat i brand i København og en enkelt i Aarhus – og dermed er antallet af bilafbrændinger denne sommer oppe på et halvt hundrede stykker.

Ud over den utryghed, som de mange forbrydelser forårsager, kan det også ramme på pengepungen, hvis man er så uheldig at få sin bil sat i brand.

For har man ikke en kaskoforsikring, er der ingen erstatning at få.

For mindre end to år siden kunne Bilmagasinet fortælle – med tal fra brancheorganisationen Forsikring og Pension – at 85,7 pct. af de danske bilejere har en kaskoforsikring.

Uden kasko, ingen dækning

For denne gruppe er der økonomisk kompensation at hente, hvis bilen bliver brændt af.

Men for den resterende del – altså omkring hver syvende danske bilejer – er sagen en anden.

I Danmark er det lovpligtigt som bilejer at have en ansvarsforsikring, som dækker, hvis man forvolder skade på andres biler. Men forsikringen dækker kun skader på andres biler – den kan altså ikke bruges, hvis der udøves hærværk på ens egen bil. Heller ikke selv om man intet ansvar har for hændelsen.

»Det er folks kaskodækning, som skal dække bilbrande. Sådan er det bare. Hvis du så kan gøre nogen ansvarlig, kan du selvfølgelig komme efter dem,« siger Jørgen Kjær Thomsen, chefkonsulent i Forsikring og Pension.

Svært at opklare

Og der bliver da også gjort en indsats fra politiets side for at finde gerningsmændene, men netop bilbrande er svære at efterforske, lyder det fra Henrik Moll, vagtchef ved Københavns Politi.

»Der er ikke noget, som er umuligt, men vi er afhængige af, at der er vidner, som har set noget, og vi er afhængige af, at der er nogle spor at sikre fra de udbrændte biler. Det kan være svært i kraft af den varme, som udvikles. Så det er da ikke umiddelbart de nemmeste forbrydelser at håndtere – det er det ikke,« siger Henrik Moll, der på nuværende tidspunkt ikke kan udtale sig om, hvilke motiver der ifølge politiet ligger bag de mange bilafbrændinger.

De fem episoder i København natten til søndag blev alle anmeldt inden for mindre end en time. De to første var på Nørrebro, den tredje i Nordvest og de sidste to i Hellerup.

Også en række af sommerens øvrige bilbrande har været påsat inden for et kort tidsinterval. Den 26. juni blev 13 biler sat i brand i Ishøj over en nat, den 3.-4. august brændte mindst fem biler på Nørrebro, og den 21.-22. august blev otte biler sat i brand på Nørrebro og i København NV.