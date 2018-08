Red Barnet om børneudspil: Frivillige har en stor rolle

Når regeringens børneudspil, der blev præsenteret fredag, skal føres ud i livet, vil Red Barnet invitere sig selv med. Det gælder især den del, der handler om at nå ud til de udsatte børns hjem.

Det forklarer generalsekretær Jonas Keiding Lindholm, der mener, at udspillet gør plads til, at Red Barnet kan gøre en større indsats.

- Som det er i dag, er det næsten kun sundhedsplejersken og de frivillige, der kommer over dørtærsklen til de udsatte børnefamilier.

- Så når der i udspillet lægges op til, at man vil støtte indsatser, der er tæt på familierne, lægges der op til en kombination af de fagprofessionelle og de frivillige. Det bakker jeg helt op om, siger han.

Regeringens udspil giver en milliard kroner til at styrke det offentliges indsats i børnenes første 1000 dage. Heraf skal 120 millioner kroner gå til "indsatser i hjemmet".

Det er det element i udspillet, Jonas Keiding Lindholm føler, er en invitation til samarbejde.

Konkret peger han på Red Barnets "småbørnsklubber" som et sted, hvor fagpersonale og forældre kan skabe et netværk til glæde for børnene, og hvor regeringens udspil kommer til at involvere Red Barnet.

- Vi ved fra forskning, at socialt udsatte forældre, uagtet at de elsker deres barn, simpelthen ikke har viden om, hvordan man kan være gode forældre. Man skal læse for dem, synge for dem, røre ved dem, tage dem med rundt på tur, siger Jonas Keiding Lindholm:

- Det er helt afgørende for, at barnet stimuleres og får den rette kost, at forældrene har viden om, hvad den gode forældrerolle er.