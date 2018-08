Regeringen vil skynde på Ankestyrelsen med penge

Regeringen vil tilføre ekstra midler til Ankestyrelsen, så de lange sagsbehandlingstider bliver bragt ned.

Målet er at bringe sagsbehandlingstiden under 13 uger og under 10 i sager med ting som boligstøtte og pension.

Det skriver Økonomi- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse fredag om Ankestyrelsen, der er den uafhængige myndighed, der afgør klager om alt fra overførselsindkomster til tvangsanbringelser.

- Jeg kan ikke acceptere, at sagsbehandlingstiderne vokser. Hvis vi lader stå til, er der udsigt til, at sagerne i gennemsnit vil tage over et halvt år at behandle, skriver økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille i meddelelsen.

- Borgerne kan ikke være tjent med at skulle sætte deres liv på pause, mens de venter på svar fra det offentlige. Derfor giver vi nu Ankestyrelsen flere ressourcer og sætter klare mål om en mere rimelig og stabil tidshorisont til at løse opgaverne.

Ifølge Ankestyrelsens hjemmeside ligger den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på arbejdsskadesager lige nu på 7,1 måneder, familieretlige sager 4,1 måneder og sager i Ligebehandlingsnævnet kan tage 8,3 måneder.

- De lange sagsbehandlingstider skyldes, at Ankestyrelsen de seneste år har modtaget flere klagesager til behandling. Det har Ankestyrelsen forsøgt at løse med effektiviseringstiltag, engangsbevillinger og forbrug af opsparing, skriver ministeriet.

For at standse og vende udviklingen vil regeringen i sit finanslovsforslag tilføre Ankestyrelsen 35 millioner kroner ekstra om året.

For 2018 er der budgetteret med indtægter på 386,4 millioner kroner. Dermed er der tale om et løft på omkring 10 procent.

- Nu skal det være slut med kortsigtede og bureaukratiske lappeløsninger. I regeringen ønsker vi at løse problemet én gang for alle, skriver Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Ankestyrelsen budgetter for 2018 med 525 fuldtidsansatte og afgør omkring 50.000 sager om året.

Dele af Ankestyrelsen blev i 2016 flyttet til Aalborg. Flytningen og det medfølgende tab af ansatte er blevet angivet som medvirkende årsag til den øgede sagsbehandlingstid.