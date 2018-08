Problemer med dyrevelfærd hos kalve: Branchen vil stramme op

Hos mange kvægbønder er der problemer med at leve op til krav til kalves trivsel.

Det skriver Fødevarestyrelsen torsdag.

Hver tredje landmand fik således indskærpelser i forbindelse med kontrolbesøg hos 200 besætninger i år.

Det mest udbredte problem var, at kalvene ikke fik opfyldt deres suttebehov. Det har været et krav siden 2016.

- Derudover stod nogle kalve i enkeltbokse uden mulighed for kontakt med andre kalve, og ikke alle havde tilstrækkeligt med ren halm. De større kalve kom heller ikke altid i fællesbokse så tidligt, som de burde, skriver Fødevarestyrelsen.

Kalvene har behov for at sutte lige efter, at de har drukket mælk.

Derfor kan man for eksempel placere en narresut i nærheden af det sted, hvor mælken tildeles, skriver Landbrugsavisen.

Fødevarestyrelsen foretog kontrolbesøg hos mere end 10.000 kalve fordelt på 200 besætninger.

- Der blev givet sanktioner på dyrevelfærdsmæssige overtrædelser i 71 besætninger, står der i rapporten.

Det betyder, at knap 35 procent af de kontrollerede besætninger ikke overholder reglerne på de områder, der omhandler fysiologiske og adfærdsmæssige forhold hos kalvene.

Hos kvægbranchen vil man nu sætte initiativer i gang, der skal styrke dyrevelfærden blandt kalve, skriver Fødevarestyrelsen.

Styrelsen vil følge op på initiativerne for at sikre, at der leves bedst muligt op til kravene.

Derudover vil der blive lavet opfølgende kontrol hos de landmænd, der ikke levede op til kravene.

Kun i et enkelt tilfælde var overtrædelsen så grov, at kontrollen førte til en politianmeldelse.