Nu kan du vinde præmier ved at pante dine flasker

Danskerne er nogle af de bedste i verden til at aflevere deres tomme øl- og sodavandsflasker i pantautomaten nede i supermarkedet.



Alligevel forsvinder 140 mio. dåser og flasker hvert år ud af returkredsløbet og bliver ikke genbrugt.

Det bør vi kunne gøre bedre, mener Dansk Retursystem, som netop har skudt en ny storstilet kampagne i gang med det klare mål at få de sidste dåser og flasker sendt til genbrug i stedet for i skraldespanden eller ud i naturen.

Lokkemaden er præmier til de miljøbevidste forbrugere.

»Det Nationale Pantspil«, som konkurrencen hedder, omdanner kort fortalt tomme flasker og dåser til lotterisedler. Chancerne er ikke voldsomt store, men er man en af de få heldige, så kan det udløse en præmie, næste gang man står og fylder tomme flasker i flaskeautomaten eller afleverer sine dåser i kiosken.

Se kampagnevideoen her:

Vinderne kan blandt andet få en Renault Zoe el-bil i et halvt år, en cykel fra Velorbis eller et weekendophold på Ruths Hotel på Skagen for to personer.

Godt for miljøet Sidste år indsamlede Dansk Retursystem 1,3 mia. tomme flasker og dåser. Det sparede klimaet for 126.000 tons CO2.

Det sparede også jorden for ressourcer i form af bauxit (aluminium), olie (plast) og flodsand (glas), der går til at producere de nye dåser og flasker.

I dag afleveres 9 ud af 10 tomme flasker og dåser.

Hvis det lykkes at få de sidste 10 procent med (svarende til ca. 140 mio. stk.) vil det spare klimaet for en årlig CO2-udledning svarende til en by på størrelse med Gudhjem. Kilde: Dansk Retursystem

Som det er nu, leverer danskerne 90 procent tilbage. Kampagnens målsætning er at få de sidste 10 procent i hus - det svarer til 140 mio. tomme flasker og dåser om året eller ca. 14.300 tons CO2, hvilket igen svarer til den samlede CO2-udledning fra en by på størrelse med Gudhjem på Bornholm, oplyser Dansk Retursystem.

»Den seneste tid har der været meget fokus på plastic, og på hvordan man kan nedbringe forbruget. Det er jo ikke fordi, vi kan redde verden ved at pante, men vi kan bidrage med en lille del. Danskerne er i forvejen nogle af de bedste til at aflevere flasker og dåser, og nogle gange er det nemmere at begynde et sted, hvor man i forvejen er rigtig god,« siger retursystemets administrerende direktør Lars Krejberg Petersen.

Danskere indsamlede 173 ton affald i naturen

Helt op på 100 procents genanvendelse når man nok aldrig, erkender han.

»Men kan vi bare komme op på 92 eller 93 procent, vil det stadig gavne miljøet og sikre nogle ekstra tusinde tons emballage, som kan genanvendes.«

Hver gang en dåse bliver genanvendt, sparer man 95 procent energi i forhold til at producere en helt ny, så der er altså store miljømæssige gevinster ved genbrugssystemet. Og mindre plast, aluminium og glas.



Supermarkeder tager godt imod pant på saft og juice

I videoen, som indleder klimakampagnen, bliver kontrasterne da også trukket skarpt op: Enten vælger man en gold fremtid, hvor klimaforandringerne hærger løs, eller også ridder man på den hvide hest, tænker man på miljøet og afleverer sine tomme flasker.



»Vi har skærpet tonen og overdramatiseret tingene for at minde om alvoren i klimaudfordringerne, men vi håber, at folk vil tage videoen med et smil på læben,« siger Lars Krejberg Petersen.



Dansk Retursytem er en nonprofit-organisation, der er ejet af bryggerierne. Siden 2002 har den haft eneret på at drive det danske pantsystem.

Kampagnen og pantspillet løber frem til 7. oktober