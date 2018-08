Gift i drikkevandet: Skal giften fortsat blive fortyndet eller skal den renses?

Hvis man tænder for hanen, ser vandet umiddelbart rent ud, men det kan bare være fortyndet. Forskere mener, at man bør overveje at rense vandet frem for at fortynde sig ud af truslen mod drikkevandet.

Miljø- og Fødevareudvalget var torsdag til samråd, hvor pesticidgiften lå højt på dagsordnen efter mange fund af pesticidgiften "DMS" i boringer til drikkevand. Tirsdag blev der senest fundet op til 40 gange grænseværdien for giftstoffet.

»Når det faglige grundlag er på plads, tror jeg på, at vi kan blive enige om, at vi skal gøre mere, end vi gør i dag,« sagde Jakob Ellemann-Jensen under samrådet.

Der har tidligere været lagt en pesticidstrategi for 2017-2021. Den er han nu åben over for at revurdere pga. de seneste fund af giften. Løsningen har indtil videre været at blande drikkevandet op med rent vant fra andre boringer, og at lukke de forgiftede boringer.

Endnu et tilfælde af gift i drikkevandet: 40 gange grænseværdien fundet på Fyn

Giften fundet i drikkevandet Ifølge Miljøstyrelsen kan det fundne giftstof "DMS" være et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid. Stoffet var godkendt fra 1973-2007. Det blev bl.a. brugt til at bekæmpe svampe i en lang række frugter.



Efter fund af giften ved otte vandværker i København krævede Miljø- og Fødevarestyrelsen kontrol med stoffet i boringer over hele landet.



Den løsning mener Jørn Jespersen, direktør i Dansk Miljøteknologi, er umoralsk og ikke en holdbar løsning: »Efterhånden som man ser fortidens synder melde sig gennem stadig flere opdagede forureninger, er det ikke vejen frem at lukke boringer og finde nye. I dag vælger man en løsning med at fortynde sig ud af problemet, så man smører problemet ud over alle forbrugere,« siger han til Ingeniøren.

I Danmark bliver vandet allerede renset for en lang række stoffer som metan, sulfid og jern. Derfor mener Jørn Jespersen, at rensning af det fundne giftstof DMS burde være næste skridt.

»Jeg synes faktisk, at det er lidt hult, at både forsyningerne og myndighederne siger, at det er rent kildevand, der kommer ud af hanerne. Det er rent, men det er ikke urenset. Og jeg tror, at man vil stå sig meget stærkere ved at sige, at vi anvender teknologier til at sikre, at det vand, der kommer ud af hanen, er sikkert,« siger Hans-Jørgen Albrechtsen til Ingeniøren.

Uønsket stof fra træbeskyttelse er endt i grundvand

Selv hvis det bliver besluttet at stoppe alt giftpumperi, der kan sive ned til grundvandet, vil pesticiderne kunne forpeste drikkevandet i op til 50 år, ifølge Hans-Jørgen Albrechtsen, professor på Institut for Vand og Miljøteknologi ved DTU Miljø.

Det vand, der kommer ud af hanen, er nemlig gammelt, før det når helt hjem i vandglasset.

Han fremhæver, at myndighederne skal vurdere truslen mod grundvandet grundigere, når man undersøger et stof. Tidligere er det blevet overset, at et et stof kunne være problematisk. »Man har sovet i timen,« udtaler han.