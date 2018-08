Venligboeres talsmand: Vi har en moralsk forpligtelse til at hjælpe uledsagede flygtningebørn

Mads Nygaard er forfatter og fra Thisted. Og så er han en ud af ni personer, der i fællesskab startede "Venligboerne" i august 2016, da flygtningekrisen for alvor kom på dagsordenen i Danmark. Det seneste halvandet år har han stået i spidsen for at samle penge ind til at hjælpe uledsagede flygtningebørn med at få deres familier til Danmark.

Hvorfor har Venligboerne valgt at samle ind til at hjælpe uledsagede flygtningebørn med at blive sammenført med deres familier?



»I samme sekund de børn, der har taget flugten alene, havner et sted som Danmark, så mener jeg, at vi har en moralsk forpligtelse til at sige, "ja, vi kigger på jeres sag". Og i samme sekund, at de så får retten til familiesammenføring, der vil jeg vove den påstand, at der burde vi have en fællesskabsholdning, der siger "så skal det gå stærkt". For barnet har altså altid ventet minimum to år uden mor, far og søskende.«

Hvordan er initiativet til indsamlingen opstået?

»Det korteste svar er, at jeg for godt to år siden modtager en mail fra et opholdssted i Roskilde. På det sted bor 14-årige Ahmed Karlet. Og på det her tidspunkt, hvor jeg hører fra dem, der har han fået familiesammenføringsretten og det nye krav om, at han og familien selv skal skaffe de penge, det koster at få dem bragt til Danmark. Hans familie levede på det tidspunkt som hjemløse i Syrien, fordi deres hus var blevet bombet. Så de havde ingen penge, og Ahmed han var 14 år.«

»Da jeg hørte det, så reagerede jeg helt impulsivt. Jeg delte den viden i mit netværk, og så blev vi enige om, at vi ville hjælpe Ahmed. Da vi så havde fået hans familie til Danmark, hvilket kostede 25.000 kroner, så gik der ikke ret lang tid, før der var to nye syriske drenge, der stod i samme situation.«

»Igen så besluttede vi os for at fortælle, "at det er altså virkelighed i Danmark lige nu, og om der ikke er nogle, der kunne tænke sig at hjælpe med at samle penge ind". Så har vi siden foretaget tre store aktioner, kan man kalde det. En kunstindsamling 2. maj 2017 i København og en kunstauktion den 10. juni. Og den 28. oktober sidste år, der var det så digterne og forfatterne, der hjalp, da vi lavede "Litteraturen samler ind".«

Hvorfor har man fravalgt at donere pengene til voksne flygtninge?

»Det har man heller ikke. Der har vi nogle andre grupper. Vi har for eksempel en gruppe, der hedder "Venligboerne samler ind," og her vil det typisk være den enlige mor eller den enlige far, der kan søge om støtte, hvis vedkommende har fået retten til familiesammenføring. Og det går så sin egen rolige gang i den gruppe. Jeg har så valgt at sætte ekstra fokus på de uledsagede (flygtningebørn, red.), fordi der har jeg den holdning, at den stramning der blev vedtaget med et forbløffende stort flertal i vinteren 2016, den bør rulles tilbage i den forstand, at børnene skal undtages stramningen.«

Burde man ikke bare lade udgiften for at få sine pårørende til Danmark være flygtningenes egen hovedpine?

»I tilfældet med Ahmed, som jeg beskrev. Hvordan skulle det kunne lade sig gøre? Du har en hjemløs familie i Syrien, og du har en 14-årig dreng i Danmark. Hvordan i himlens navn, skulle de formå at rejse pengene? Det kan jo ikke lade sig gøre. På den ene side, så giver man en kæmpe gave i form af: "ja, du har nu retten til familiesammenføring" og få sekunder senere, så siger du: "men i virkeligheden så kan det i praksis ikke lade sig gøre for dig". Jeg finder det dybt forkasteligt.«

Fortsætter I med indsamlingen i fremtiden, hvis reglerne ikke bliver ændret?

»Ja, det gør vi. Altså den 29. september i år, der laver vi det største arrangement til dato, hvor vi igen får hjælp fra digtere, forfatter og denne gang også fra musikere, entertainere, tv-værter og så videre, og det bliver både afholdt i Aalborg, Aarhus, København og Odense.«

»Tidligere har vi brugt billedkunstnernes generøsitet to gange og forfatternes og digternes generøsitet to gange, så måske bliver det næste musikken. Jeg kunne sagtens forestille mig nogle store koncerter, hvor hele overskuddet går til de uledsagede flygtningebørn.«

138 udlændinge er blevet familiesammenført på Venligboernes regning

Har Venligboerne andre indsamlinger som denne i støbeskeen?

»Vi har "Venligboerne samler ind," hvor alle tænkelige formål kan søge om støtte. Men for de uledsagede, der foregår det primært på den her måde.«

»Men der er også helt almindelige mennesker, der har gjort det til en vane at smide et lille beløb ind hver måned på den her konto, som vi har fået oprettet med godkendelse fra Indsamlingsnævnet, hvor alle indtægter går ubeskåret til de uledsagede familiesammenføringer.«