138 udlændinge er blevet familiesammenført på Venligboernes regning

I løbet af det seneste halvandet år har foreningen Venligboerne indsamlet over 400.000 kr., som er blevet brugt til at betale for familiesammenføringer for 31 flygtningebørn mellem 14 og 18 år og deres familier.

Det skriver Radio24syv.

Således er 138 familiesammenførte udlændinge kommet til Danmark med hjælp fra donationer fra Venligboerne.

Langt færre syrere end forventet søger om familiesammenføring

Siden 2016 har flygtninge selv skulle betale for, at deres familiesammenførte pårørende kan rejse til Danmark.

Og det har ifølge Venligboerne vist sig at have ramt de uledsagede flygtningebørn særligt hårdt.

»Det er helt nødvendigt at støtte de her mindreårige, fordi vi taler om flygtningebørn, som er kommet her til Danmark alene og savner deres mor og far. Vi så gerne, at loven blev lavet om, så staten igen betaler for rejserne, men indtil da forsøger vi at skaffe penge nok til at betale for fly og rejser. Den yngste, vi har hjulpet, er 14 år og har rejst alene fra krigen i Syrien som 12-årig. Det, vil jeg mene, er straf nok. De kan ikke skaffe 25.000 kroner eller mere,« forklarer Mads Nygaard, der er medstifter af Venligboerne, til Radio24syv.

Regeringen klar til at drøfte loft over familiesammenføring

De omkring 400.000 kr. er gået til at betale for fly og visum til de 138 udlændinge, der primært kommer fra Syrien. Pengene er samlet ind ved hjælp af sponsorer samt salg af kunst og bøger, oplyses det.

Hos Dansk Flygtningehjælp og flygtninge-foreningen Refugees Welcomes mener man, at det i stedet bør være staten, der punger ud, når flygtningebørnenes forældre og søskende skal til Danmark.

Et af argumenterne er, at børnene ikke selv har mulighed for at tjene penge.

Hvor venlige skal Venligboerne være? Den ene stifter svarer i øst, når den anden taler i vest Skal det være en bevægelse, der aktivt modarbejder regeringens udlændingepolitik? Eller skal man holde aktivismen ude og bevare fokus på den enkelte flygtning? Den interne krise truer med at splitte bevægelsen.

Kritikken får dog ikke Venstre, der sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet gennemførte lovændringen på området i januar 2016, til at ændre holdning.

»Jeg har ingen planer om at ændre på, at man selv skal betale for at få sin familie til Danmark. Hvis man er kommet til Danmark og har fået ret til at opholde sig her, og man efterfølgende gerne vil have sin familie hertil, så må man selv sørge for at betale for den udgift, der er forbundet med det. For mig handler det sådan set ikke om penge – det handler om rimelighed. Hvis jeg selv stod i den situation, ville jeg også synes, at det var fuldstændig på sin plads, at jeg selv skulle betale for min families rejse,« siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til Radio24syv.