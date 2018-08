Opmærksomme forældre betyder færre druknede børn

Efter flere år med tv-reklamer og informationskampagner er antallet af børn, der drukner faldet mærkbart, viser TrygFondens tal.

Hvor der i årene 2001 til og med 2008 druknede 45 børn, var det for 2009 til 2016 "blot" ni børn.

Ifølge programchef hos TrygFonden René Højer skyldes faldet blandt andet, at et af TrygFondens baderåd er slået igennem.

- Et af de baderåd, vi har fremhævet hvert eneste år, er: slip ikke børnene af syne. Det er bare vigtigt. Vi må ikke slippe vores børn af syne. Vi skal ud og bade med dem og have nogle gode oplevelser med dem, siger han.

- Vi har jo set eksempler på børn, der er druknet i en pool fuld af mennesker, uden nogen lægger mærke til det. Så vi skal have nogen gode oplevelser med vores børn.

Tallene kommer med et par års forsinkelse, fordi TrygFonden ikke tæller andre ulykker til havs med - såsom et hjertestop eller ildebefindende - men udelukkende kigger på ulykker, hvor personer drukner.

Derfor må TrygFonden vente på myndighedernes opgørelse bliver kendt gennem Dødsårsagsregistret.

Mens børnene stille og roligt forsvinder ud af tallene for drukneulykker, er der til gengæld rigeligt med mænd over 45 år.

Det skyldes, dels at der er flere mænd i og på vandet. Men det skyldes også for meget selvtillid, mener René Højer.

- Når vi taler med fiskere og sejlere, at de er lidt sværere at få til at ændre holdning. Hvis man ikke har været ude for noget i mange år, mener man ikke, at man skal bruge redningsvest. For det går jo meget godt, siger han.

- Det gør det bare ikke altid. Sker der et eller andet, så overvurderer de deres evner.