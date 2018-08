Det danske drikkevand er under mistanke for at være blevet forurenet med pesticidet DMS. Det fører til kontrol med landets vandværker. Det har betydet, at en boring ved Skovmøllerværket ved Skårup i dag har måttet lukke ned efter fund af giftstoffet DMS.

Ifølge Miljøstyrelsen kan DMS være et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid, der indtil 2007 blev brugt til at bekæmpe svampe i en lang række frugter. I vandet fra fra Skovmølleværket blev der fundet 4 mikrogram pr. liter i drikkevandet, som er 40 gange over grænseværdien på 0,1 mikrogram.

Der er dog ikke grund til panik. I en pressemeddelelse oplyser Vand & Affald, der står bag boringerne, at afgangsvandet ikke overskrider grænseværdien. Det er dermed sikkert at drikke vandet fra sin vandhane i Svendborg Kommune.

Alle vandværker i kommunen har fået besked om at få undersøgt drikkevandet for DMS.

Uønsket stof fra træbeskyttelse er endt i grundvand

Fundet af DMS i vandboringerne er bekymrende, lyder det.



”Vand er en livsbetingelse, og det er stærkt bekymrende, når vi finder pesticidrester i vores drikkevand. Vi tester rutinemæssigt vandet for en række forskellige pesticider og deres nedbrydningsprodukter, og desværre bliver listen over stoffer, der potentielt forurener vores drikkevand, hele tiden længere”, siger direktør for Vand og Affald, Ole Steensberg Øgelund.

Gift i grundvandet bekymrer også geolog hos Svendborg Kommune Jakob Nørby.

”Fundet af DMS i grundvandet står desværre ikke alene. Der er de seneste år fundet flere og flere uønskede stoffer i vores drikkevand, og hvis vi vil være sikker på at have rent grundvand i fremtiden, skal grundvandet beskyttes”, siger han.

For at sikre, at det i fremtiden er muligt at drikke ubekymret af hanen, kræver det en fælles indsat også af privatpersoner. Det siger Ole Steensberg Øgelund i en pressemeddelelse, hvor han opfordrer til at dyrke sin have uden sprøjtegifte.

Miljø- og Fødevarestyrelsen har krævet kontrol med stoffet i boringer over hele landet, efter at DMS blev fundet hos otte københavnske vandværker.