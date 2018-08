Radarer i lyskryds skudt ned med haglgevær: Nu må trafikanterne holde og vente

Du har formentlig prøvet at standse for rødt ved et lyskryds og mærket irritationen brede sig, fordi der ikke var andre biler i sigte.

Med såkaldt intelligent trafikstyring har man i de senere år dog ændret flere lyskryds landet over, så de ikke længere er tidsstyret, men i stedet stedet tilpasser sig den aktuelle trafiksituation.

Det er også tilfældet i T-krydset ved Ravnsnæsvej og Høsterkøbvej i Rudersdal Kommune. Her blev der i foråret etableret et lyskryds, hvor man opsatte tre radarer på lyssignalerne, så trafikken kunne overvåges.

Men efter få måneder er alle radarerne blevet skudt i stykker af haglgevær, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Peter Bjørno Jensen, der er driftschef i Rudersdal Kommune, er helt uforstående over for hærværket.

»Jeg forstår ikke, hvem der kan finde på at ødelægge vores materiel. Det eneste, jeg kan forestille mig, er, at nogle måske har troet, at det var foto-fartfælder, men det er det ikke,« siger Peter Bjørno Jensen til mediet og tilføjer:

»De små radarer hjælper udelukkende med at få trafikken til at glide nemmere. Hvis de ikke var der - eller når de bliver ødelagt slår lyssignalet i stedet over på tidsautomatik, men det betyder jo blot, at man som trafikant må holde og vente, selvom der måske ikke er andre biler.«

De tre radarer blev alle ødelagt i midten af juli og koster 28.000 kr. stykket.

Man har fra Rudersdal Kommunes side ikke meldt hærværket til politiet. Men hvis ødelæggelserne fortsætter, vil man tage kontakt til politiet, oplyses det.