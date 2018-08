Ukendt epidemi koster 500 rådyr livet på Samsø

Et brokollaps som det i Genova kan ikke ske i Danmark, vurderer eksperter, men 3.600 mindre broer er i en stand, så de trænger til reparation og vedligehold.

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Mange danskere bliver udsat for digital afpresning. Forbrugerrådet Tænk og politiet har i de seneste uger fået masser af henvendelser. Betal ikke, lyder rådet.

Ordbog over dovent dansk: om ord, der er overflødige i det danske sprog.

Jeg er ved at få pip:

Forberedelserne er i gang til den situation, hvor premierminister Theresa May ikke får en aftale med EU om samarbejdet efter brexit.

Britisk "no deal" kan ende med "no food":

Topcheferne i USA's 350 største virksomheder tjener nu over 300 gange mere end den gennemsnitlige medarbejder, viser ny analyse fra amerikansk tænketank. Finans

Årets katastrofehøst kan sende omkring 500 store, danske heltidslandbrug ud over afgrunden. Erhvervets egne økonomer betegner nu situationen som en »tusindårskrise«.

En ny undersøgelse viser, at en permanent rute mellem Aarhus og Samsø kan opnå 161.000 passagerer om året.

Med genåbningen af Aarhus-Sælvig ruten er Samsø rykket tættere på Aarhus. Vi tog cyklen med for at opleve solskinsøen på en dag.

- Tætte bestande i naturen, hvor det bliver unaturligt tæt, har alle dage vist, at så kommer der epidemier i en eller anden form. Om 20-30 år finder bestanden et naturligt niveau og skal nok klare sig, siger han til DR Østjylland.

- Den stopper deres drøvtyggerfunktion. De dør simpelthen af diarré og sygdom i løbet af ganske kort tid. Man kan sige, at de dør af sult, siger han til DR Østjylland.

Samsø Jagtforening regner med, at bestanden på øen var på godt 2000 dyr. De ved dog først, om tallet af døde er meget højere end 500, når jagten begynder til oktober.

Rådyrene bliver syge og udmagrede af diarré. Formanden for Samsø Jagtforening har fundet flere syge dyr.

Du er ikke alene i din have. Til gengæld er du heller ikke længere alene om havearbejdet.

Kom med til fem bydele i den californiske storby, hvor kinesere, foodies, bøsser, latinoer og hippier har sat et særligt præg på hver deres bydel.

