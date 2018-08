Regeringen misser mål om hundredvis af politikadetter

Den danske befolkning må se langt efter den ekstra tryghed, som regeringen for mindre end to år siden stillede i udsigt i form af hundredvis af kadetter, der skulle aflaste den hårdt pressede politistyrke.

I erkendelsen af at der med både rocker- og bandekonflikt, grænsebevogtning og terrortrusler blev trukket store veksler på politikorpset, blev det med finanslovsaftalen for 2017 besluttet at etablere en ny halvårig politikadetuddannelse.

345 kadetter skulle ifølge aftalen være færdiguddannet den 1. september 2018 – klar til at aflaste den øvrige del af politikorpset.

»Politikadetternes kortere uddannelse vil betyde, at flere betjente hurtigt kan komme tilbage til deres politikredse og til arbejdet med at opklare og forebygge kriminalitet og dermed styrke trygheden for den enkelte borger,« lød det kort efter aftalens indgåelse fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Men blot 126 personer har dags dato færdiggjort kadetuddannelsen, og herudover forventer Rigspolitiet, at 22 bliver færdige den 31. august. Hermed vil det totale antal kadetter være 148 – altså under halvdelen af de 345, som blev stillet befolkningen i udsigt.

Bent Isager-Nielsen, tidligere politiinspektør, efterforskningschef og drabschef for Rejseholdet kalder det »rigtig ærgerligt«, at der ikke er uddannet flere kadetter.



»Meningen er jo, at vi får frigjort mere politi, og jo længere tid der går, før man får nogle kadetter igennem, desto mere trækker pinen ud,« siger han.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) erkender, at det »helt åbenbart« er problematisk, at ikke flere kadetter er uddannet.

Han har ikke taget stilling til, om kadetuddannelsen skal fortsætte efter 2020..

»Vi indførte den for at løse et her og nu-problem. I min verden skal politikadetterne ikke fortsætte til evig tid. Bestemt ikke,« siger Søren Pape Poulsen, der dog møder modstand fra Dansk Folkeparti, hvor retsordfører Peter Kofod Poulsen kalder det »afgørende« at få flere kadetter igennem uddannelsen.

Af de 126 kadetter, som har færdiggjort uddannelsen, gør 84 i dag tjeneste. Resten er efterfølgende begyndt på politiets basisuddannelse som politistuderende eller har forladt politiet.