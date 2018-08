10 kommuner har røgfri skoletid

Favrskov, Holsterbro, Nyborg og Odder har siden mandag haft forbud mod at ryge i skoletiden.

Og det er en glædelig udvikling ifølge projektleder hos Kræftens Bekæmpelse, Tenna Børsting Christiansen.

- Det ligger lige i tråd med vores anbefalinger, at grundskoler går ind og sætter nogle røgfrie rammer for deres børn og unge, så de ikke skal blive konfronteret med røg, når de går i skole.

Onsdag blev et lignende forslag stemt igennem i Børne- og Ungdomsudvalget i den københavnske borgerrepræsentation.

Derfor er København nu den 10. kommune i landet til at vedtage et forbud om røgfrie skoledage.

Og det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, mener Tenna Børsting Christiansen.

- Det er et rigtig fint signal, at Hovedstaden nu har truffet denne her vigtige beslutning og på den måde er blevet en del af en voksende flok af kommuner, der indfører røgfri skoletid.

Aalborg Kommune var den første i hele landet til at indføre røgfri skoletid i 2012.

Ved årsskiftet var tallet oppe på fem kommuner, og nu er der altså indført forbud mod at ryge i skoletiden i omkring en tiendedel af landets kommuner.

Men selv om man hos Kræftens Bekæmpelse er positive over for udviklingen, er der stadig et stykke vej endnu, før alle kommuner har røgfrie skoledage.

- Det skal ikke afhænge af, hvilken kommune man bor i, om man bliver beskyttet mod rygning.

Også Gladsaxe, Aalborg og Randers har det seneste år vedtaget regler for røgfri skoletid. Odense Kommune vil indføre det senest før sommeren 2019.