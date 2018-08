Livreddere advarer: For mange forældre er mere optaget af deres smartphones end børnene i vandet

I år har rekordmange danskere stukket tæerne i sandet og nydt de lune solstråler ved de danske strande. De har lagt sig godt til rette, sluppet børnene fri og i alt for mange tilfælde hevet den lille skærm frem. For smartphonen stjæler i stigende grad forældres falkeblik fra børnene, lyder det fra de danske livreddere.

Dermed bekræfter Trygfonden Kystlivredning, som forebygger drukneulykker i Danmark gennem oplysning og deres livredningstjeneste, at forældrenes besættelse af den digitale følgesvend kan gå ud over børnenes sikkerhed.

Den tyske livredderorganisation, DLRG, som er verdens største, har tidligere påpeget en forbindelse mellem flere druknede børn og forældrenes mobilvaner. I Tyskland druknede 279 personer i løbet af årets første syv måneder, heraf 20 børn, oplyser DLRG.

Et øjebliks uopmærksomhed kan ende på den værst tænkelige måde. Anders Myrhøj, chef for drift og sekretariat i TrygFonden Kystlivredning. Et øjebliks uopmærksomhed kan ende på den værst tænkelige måde.

I Danmark oplyser Anders Myrhøj, chef for drift og sekretariat i Trygfonden Kystlivredning, at tilbagemeldingerne fra livredderne er entydige: Alt for mange er uopmærksomme på strandene.

Dansk drømmesommer skaber travlhed hos livreddere

»Vi kan se, at der er tiltagende mange, der kigger på deres smartphones. Det er bekymrende. Et øjebliks uopmærksomhed kan ende på den værst tænkelige måde. Tag et billede af ungerne, og læg så mobilen væk, og prøv at leve lidt i nuet,« siger han.

Livredder fra Ishøj Strand Viktor Bluhme Jeppesen fortæller, at han i flere tilfælde er kommet børn til undsætning og har afleveret dem til forældre, der ikke engang har lagt mærke til, at deres børn har været i vanskeligheder.

»Vi ser tit, at forældre sidder med deres telefoner og laver noget andet. Især mens deres børn er i vandet, er det rigtig farligt,« siger han.

Ifølge Anders Myrhøj udgør manglende uopmærksomhed en risiko, uanset om øjnene stirrer på en telefon eller et ugeblad.

»Grundproblematikken er den samme som at læse i en bog, men tilbagemeldingen fra livredderne er, at man kigger mere intenst og oftere på telefonen, end man læser i en bog,« siger han.

Trygfonden Kystlivredning har endnu ikke tallene for antal druknede i år, men Rådet for Større Badesikkerhed oplyser til Kristeligt Dagblad, at indtil videre er 39 personer druknet i dansk farvand, hvoraf fem er blevet genoplivet.