Chauffør mistede livet i ulykke med fjernvarmerør

En chauffør har onsdag morgen mistet livet i en arbejdsulykke ved Billund Fjernvarmeværk på Højmarksvej.

Det skriver Jydske Vestkysten.

To chauffører var ved at læsse tunge fjernvarmerør af en lastbil, da rørene begyndte at trille og faldt ned over den ene af chaufførerne.

Både en lægehelikopter, en lægebil, en ambulance og en indsatsleder blev sendt til ulykkesstedet, hvor det ikke lykkedes sundhedspersonalet at redde manden.

Der er tale om en 50-årig mand fra Middelfart, og onsdag formiddag var politiet i færd med at underrette de pårørende.

Arbejdstilsynet er ifølge avisen informeret om sagen og skal undersøge ulykken.