Dansk ø har været lukket i en måned på grund af tørken: Nu kan du igen besøge den

For planter, landmænd og haveejere er den kommet som en gave fra himlen, regnen.

Den har fået mange af landets kommuner til at ophæve det langvarige afbrændingsforbud, så man nu atter kan grille og slå sig løs med ukrudtsbrænderen. Det gælder bl.a. i Nordfyns Kommune i Region Syddanmark, hvor tørken også har haft konsekvenser for turismen.

Den lille naturskønne ø Æbelø nord for Bogense har nemlig måttet lukke helt for sommerens turister på grund af netop det usædvanligt varme og tørre vejr. Man var nemlig bekymret for, at beredskabet ikke ville kunne nå frem og hjælpe i tilfælde af brand.

Men nu er den ubeboede ø genåbnet for dem, der måtte have lyst til en øvisit, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Tørken lukker nordfynsk ø for turister

Helt ubeboet er øen i øvrigt ikke. På Æbelø, der er ejet af Aage V. Jensen Naturfond, finder man efter kommunens eget udsagn noget af omegnens fineste plante og dyreliv.

Man kan bl.a. finde op mod 800 billearter - heraf 15 er rødlistede. Æbelø og det nærliggende område tæller også over 170 fuglearter - heriblandt et ynglende havørnepar, der trækker mange fugleentusiaster til stedet.

Og så er der over 400 arter svampe, laver og mosser at skue på Æbelø, der kan tilgås via båd eller over vadestedet ved lavvande.

Op mod fem millioner træer er døde under sommerens tørke

Det har vakt jubel hos det lokale turistbureau, at øen nu atter kan tage imod gæster.

»Det er en af vore store turistattraktioner og lækre steder her i området. Det har været rigtig ærgerligt, at den har været lukket, men sådan er det. Vi vil hellere have, at folk kommer sikkert hjem igen,« siger Rikke Lindhøj, som er bureauleder hos Nordfyns Erhverv og Turisme, til DR Fyn.

Hun fortæller til mediet, at flere af de guidede ture til øen har måttet aflyses, og at flere løbende har kontaktet turistkontoret for at spørge, hvornår øen, der hvert år tager imod 30-50.000 gæster, ville genåbne.