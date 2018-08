Megastort krydstogtskib gæster Danmark

Det gigantiske krydstogtskib "Queen Mary 2" besøger i dag Helsingør i Nordsjælland.



Det bliver noget af et særsyn, der møder borgerne i Helsingør, hvis de tager en tur på havnen for at få et nærmere kig på det kæmpe skib.

Med sine 345 meter og 10,5 meter i dybden er hun nemlig så stor, at hun ikke kan komme hele vejen ind i havnen, og i stedet på nøjes med at ligge udenfor. "Queen Mary 2" rager så dybt ned i vandet, at Københavns Havn ikke var en mulighed, da skibet satte kursen mod Danmark. Derfor får Helsingør nu i stedet æren af den usædvanlige gæst.

Queen Mary 2 Er med en topfart på ca. 30 verdens hurtigste krydstogtskib.

Sejlede sin først tur tilbage i januar 2004.

Krydser årligt atlanten 20 gange med en fast rute mellem New York og London (South Hampton)

På luksuslinerne kan gæsterne blandt andet spille golf, opleve skibets helt eget kunstgalleri, besøge Royal Court Theater eller udfordre sig selv med undervisning i skuespil, sang og personlig træning.

Gæster kan leje alt fra en kahyt på 15 m2 til suiter på op til 208 m2.

Skibet er ejet af det amerikansk-britiske rederi Cunard Line. Kilde: Cunard Line Kilde: Cunard Line

Den store luksusliner har plads til 2620 gæster, 1250 besætningsmedlemmer og en topfart på cirka 30 knob (ca. 55,5 km/t, red.). De mange gæster bliver sejlet fra krydstogtskibet og ind til land i mindre redningsbåde, hvorefter 20 busser vil stå klar til at samle dem op og bringe dem rundt til forskellige danske seværdigheder.

Nogle af passagerne skal bruge dagen på at opleve København andre bliver i Nordsjælland, som blandt andet byder på kunstmuseet Louisiana og Kronborg i Helsingør.

I Helsingør er man stolt over det fornemme besøg, som er det tredje af slagsen.

»Alle krydstogtskibe, der har ligget til i Helsingør, har givet os fantastiske ratings. Helsingør er en spændende by, fordi den er så lille og kompakt. Man kan virkelig mærke Øresund og den store borg. Der er lys og luft, og krydstogtpassagerne tager afsted mange gange, så de har brug for at komme nye steder. Og der kan vi tilbyde noget unikt,« fortæller Jesper Schrøder, havnechef i Helsingør Havn til TV2.

Krydstogter har fået øjnene op for provinsen

Det er mest englændere og tyskere, som "Queen Mary 2" har bragt til Helsingør Havn. Gæsterne går fra borde klokken 8.30, og skal være tilbage på skibet mellem klokken 15-16 om eftermiddagen. De har 6-7 timer til at opleve dele af Nordsjælland, København eller Helsingør inden krydstogtskibet atter sejler videre klokken 18.00.

Krydstogtskibet, der fortsat er verdens hurtigste krydstogtskib, startede i New York og har inden besøget i Helsingør blandt andet lagt til i Southampton.

Ikke set før: Aldrig har så mange krydstogtskibe anløbet Aarhus havn