Ekspert: Efteråret bliver grønnere end normalt

Det er ingen overraskelse, at den danske sommer i 2018 har været en helt exceptionel varm en af slagsen. De høje temperaturer har skabt ændringer i naturen, som også efteråret vil bære præg af, siger Morten D. D. Hansen, naturvejleder på Naturhistorisk Museum i Aarhus.



»Efteråret bliver grønnere end normalt. Rigtig meget vil spire fra bunden nu, for lige at få produceret noget oplagsnæring til rødderne i vinteren,« fortæller han og uddyber, at den varme jordbund kombineret med den store mængde regn, vi har set de sidste par dage, vil sætte væksten i gang igen.

Havde sommeren i 2018 været som danske somre er flest, så ville danskerne kunne gå på svampejagt nu, så småt begynde at spise vilde brombær og glæde sig over, at havtorn i starten af september ville være klar til at blive plukket.

Op mod fem millioner træer er døde under sommerens tørke

Men mens rørsvampe, kantareller og champignoner lader svampeglade danskere vente på sig, så kan man i stedet mæske sig i saftige, vilde brombær fra de danske skove og hente havtorn ved klitterne langs de danske strande.

»Det myldrer med brombær, og havtorn står allerede fint, så det er nogle fantastiske måneder, for os som elsker bær. Men svampene er der endnu ingen af. De ligger og hygger sig som små bitte tråde i jorden, indtil der kommer vand. Og når de så endelig skulle dukke op, så bliver det nok ikke så intenst, som det plejer,« siger naturvejlederen.

Det er ikke kun i planteriget, at arter har ændret adfærd på grund af de høje temperaturer. Også insekterne er hurtigere i gennem deres livscyklus, hvilket blandt andet betyder, at flåterne allerede nu er meget aktive, og at danskerne godt kan risikere endnu en generation af myg igen til september.

»Efteråret bliver anderledes, fordi vi rent dyremæssigt er på et stadie, som vi normalt plejer at opleve i september," siger han og forklarer, at det betyder, at mange arter allerede nu vil begynde at drosle ned, med undtagelse af det der lever i den varme, våde jordbund.