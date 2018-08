Mandag viste sig at blive en helt særlig dag for danske ornitologer.

Midt på eftermiddagen opdagede Troels Eske Ortvad, hvad han mente var en stillehavslom.

Kort tid efter var 20 personer stimlet sammen - alle med øjnene stift rettet mod fuglen, der svømmede rundt cirka 75 meter fra spidsen af Grenen.

Små vinger på langtur: En sensation gik i nettet i Skagen

Ifølge Rolf Christensen, der er ornitolog ved Grenen Fuglestation, er der med stor sandsynlighed tale om en stillehavslom. Han så den ved selvsyn og kalder fundet for en »kæmpe fuglesensation«.

Stillehavslommen er nemlig kun blevet set 22 gange i Europa og nu - måske - også for første gang nogensinde i Danmark, oplyser Rolf Christensen.

Men selvom de fuglekyndige altså har en stærk mistanke om, at det var en stillehavslomme, som de så og tog billeder af, så kan man ikke umiddelbart fastslå et så sjældent fund.

»Vi har sendt billeder ind til Dansk Ornitologisk Forening, hvor et særligt sjældenhedsudvalg skal bestemme fuglen, så vi kan være helt sikre på, at det er en stillehavslom. Så selv om vi har en stærk formodning, er vi nødt til at have den bestemt i udvalget, hvor eksperter fra hele verden skal se på fuglen,« forklarer Simon Christiansen, som er naturvejleder i Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og leder af Skagen Fuglestation, til TV 2 Nord.

Sjælden vadefugl spottet i Nordjylland

Stillehavslommen hører primært hjemme i Alaska og det nordlige Canada. Den bliver typisk mellem 60 og 80 cm lang med et vingefang på ca. 105 cm.

Skulle det vise sig, at det er tale om en en stillehavslom, som har fundet vej til Danmark, så er den altså kommet helt ud af kurs, påpeger Simon Christiansen over for TV 2 Nord. Det kan også forklare, hvorfor fuglen tilsyneladende var alene.

I løbet af natten til tirsdag er flere fugleinteresserede kommet til Grenen i håb om at få et glimt af fuglen.