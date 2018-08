»Man skal hele tiden fyldes med, hvor sjofelt og mystisk og fremmedartet det er, at man er homoseksuel.«

Hvis du har været på gaden i Aarhus, Aalborg, Odense eller København har du måske undret dig over den næsten politilignende tape bundet om bygninger og statuer. Det har intet med afspærringer at gøre, men det er derimod sørgebind som led i Sex & Samfunds happening til kampagnen #Normicide.

Natten til mandag var flere frivillige fra Sex & Samfund nemlig hoppet ud sengen og ud på gaderne i Danmarks fire største byer med sørgebind i taskerne for at skabe opmærksomhed omkring manglende seksuelle tolerance som optakt til Copenhagen Pride.

»Man skal hele tiden fyldes med, hvor mærkeligt og hvor anderledes og hvor sjofelt og mystisk og fremmedartet det er, at man er homoseksuel,« udtaler dette års X-factor deltager Sigmund Trondheim til Sex & Samfund i forbindelse med kampagnen #NORMicide. Kampagnen startede den 1. august.

En ny undersøgelse foretaget af Gallup for Sex & Samfund viser, at danskerne ikke er så tolerante, som man måske skulle tro. 10 pct. af danskerne ville f.eks. blive kede af det, hvis deres barn var homoseksuelt. Mens en mand og kvinde frit kan kysse og kramme på gaden, uden at nogen rynker på næsen, ville 10 pct. foretrække, at homoseksuelle holder deres kærlighed til det private.

Danskernes holdning til homofobi: 10 pct. foretrækker, at homoseksuelle ikke viser deres kærlighed offentligt. 10 pct. vil blive kede af det eller bekymrede, hvis deres barn er homoseksuel. 20 pct. mener ikke det er ok, at drenge går i kjole. 11 pct. af danskere mener ikke, at homoseksuelle skal kunne blive gift i den danske folkekirke. 34 pct. mener ikke, at det er ok, at transkønnede bliver opereret på det offentliges regning. 25 pct. mener, at det giver dårligere opvækstmuligheder for børn, hvis de har to forældre af samme køn. 8 pct. af danskerne mener ikke, at homoseksuelle skal have lov at adoptere børn på lige fod med heteroseksuelle. Kilde: Gallup for Sex & Samfund, 2018

Forfærdelige kaldeord, chikane og skam er nogle af de oplevelser, der har sat sig dybt i flere unge, som deler deres historier under kampagnen. Problemer med selvværd, ensomhed, stress, depressioner og misbrug dukker op for mange unge under opvæksten, oplyser Sex & Samfund.

Kampagnen sætter fokus på, at normer stadig får mange til at føle sig forkerte og ikke accepterede af andre pga. deres seksualitet. »Your norms are killing us« (jeres normer slår os ihjel, red.) er derfor kampagnens slogan, der fylder de sociale medier og sørgebindene.



»Jeg har altid skullet forholde mig til, at det kun er mig i miles omkreds, der er som mig, og som er homoseksuel. Jeg kan også huske hårde dage, hvor skammen har fået mig til at græde. For man føler sig så isoleret og anderledes end alle andre,« udtaler Sigmund Trondheim i en pressemeddelelse.

Sex & Samfund fremhæver bl.a. en undersøgelse af Statens Institut for Folkesundhed, der viser, at antallet af selvmordsforsøg er fire gange så højt blandt lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner end hos den øvrige danske befolkning.

Sørgebindene skal vise sympati for dem, som kæmper for at være sig selv og dem, som har følt sig så pressede, at de har sagt farvel til livet. Copenhagen Pride starter i København mandag og fortsætter til den 19. august.