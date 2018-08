Befolkningstallet på Bornholm stiger og nærmer sig milepæl

De senere års positive udvikling i tilflytningen til Bornholm fortsætter i 2018, der tegner til at blive det første år i en meget lang årrække, hvor folketallet stiger.

Befolkningstallet er således steget med 102 indbyggere siden nytår og frem til starten af august, viser tal fra Folkeregistret ifølge DR Bornholm.

Øen er udfordret af en aldrende demografi, der betyder, at der årligt dør omkring 250 flere, end der bliver født. Men nu er der altså et endnu større plus på flyttekontoen, og det får antallet af bornholmere til at vokse.

Også selv om månederne august og september normalt koster øen indbyggere, fordi mange unge rejser væk for at uddanne sig.

Dette underskud bliver således mere end udlignet af den positive flyttetendens i årets tre sidste måneder.

Det er i hvert fald erfaringen fra 2016 og 2017.

Så det ser helt klart ud som om, at Bornholms befolkningstal vokser med mindst 100 personer i 2018. Dermed begynder øen at nærme sig en markant grænse på 40.000 indbyggere.

I september 2014 røg tallet for første gang i over 100 år under 40.000. Befolkningstallet toppede i midten af 1960'erne med tæt på 49.000, har DR tidligere skrevet.