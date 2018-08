Rekordlavt: Tørken har sat en stopper for myg i Danmark

Et rekordhøjt antal naturbrande, hårde tider for landbruget og iltsvind i danske søer. Sommerens tørke har allerede haft mange og store konsekvenser.

Dog vil de fleste formentlig være ganske tilfredse med, at det tørre vejr har været med til at sætte en stopper for myg denne sommer.

Forskere kan udrydde sygdomsspredende myg

Således har der indtil videre i august, som plejer at være højsæson for myggestik, været et rekordlavt antal myg, der har været på jagt efter blod hos dyr og mennesker.

Det viser en ugentlig måling fra uge 32, som DTU Veterinærinstituttet står bag.

Der findes i omegnen af 30 såkaldte stikmyg i Danmark, som er inddelt i fem grupper: skov- og strandengmyg, husmyg, fuglemyg, sumpmyg og malariamyg. Tilbagegangen denne sommer er gældende for alle grupperne.

Foto: DTU Veteriænærinstituttet

Årsagen til det lave antal af de forhadte insekter skal ifølge Martin Karl Vagn Jensen, der er ekspert i insekter og emeritus ved Aarhus Universitet, findes i, at tørke siden april og maj har gjort det svært for myggene at yngle i vandpytter og vandhuller. Det fortæller han til DR.

Den manglende regn har nemlig gjort, at ynglestederne er tørret ud, inden larverne har gennemgået deres udvikling.

Det er sæson for insektmarmelade - men der bliver færre af de små kræ Insekterne har det stramt i Danmark, også selv om bilruden måske siger noget andet.

Der er dog ingen grund til udbredt jubel. For med en lav myggebestand denne sommer, kan sommeren 2019 vise sig at ende med usædvanligt mange myg.

»Skovmyggens æg kan ligge en sæson over, således at æg, der er lagt et år, kan springe et år over, fordi der ikke kommer vand i det fugtige område, hvor de er lagt. Kommer der så godt med forårsregn året efter, så kan de klække,« forklarer Martin Karl Vagn Jensen til DR.