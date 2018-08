Berømte badehuse har lidt stor skade under stormen Johanne

Selvom der ikke var tale om en decideret storm, men snarere et kraftigt blæsevejr, blev stormen Johanne alligevel optaget på DMI's stormliste.

Det skyldes, at der blev målt vindstød af orkan- og stormstyrke. Særligt den øvre del af Jylland fik det blæsende vejr at føle.

Teltpløk blæste væk og ramte mand i halsen

Og det er ikke helt uden konsekvenser, at Johanne passerede Danmark.

Således er der flere steder meldt om bl.a. væltede træer og ødelagte lyssignaler, ligesom en 61-årig mand fik en teltpløk, som blæsten havde revet løs, i halsen.

I vesterhavsbadebyen Løkken fik man fredag vindstød på over 30 m/s, og det har sat sine spor på den populære feriebys badestrand, skriver DR Nordjylland.

Mange af de berømte badehuse, der står på stranden i Løkken, har lidt stor skade - særligt dem, der står nord for molen.

Samtidig blev flere af badehusene for en stund til husbåde, da havet og bølgerne nåede så langt ind på stranden, så husene begyndte at sejle rundt mellem hinanden.

Johanne er ovre: DMI målte vindstød af stormstyrke

Bo Sand, der har ansvaret for at køre de fleste af de knap 500 badehuse til og fra stranden, er rystet over det syn, der mødte ham lørdag morgen.

»Ruder er knust, tage er revnet, og hjørner er knækket af. Så ligger der vådt sand inde på gulvene. Det er ikke godt, for det kan gulvene ikke tåle,« oplyser han til DR Nordjylland.

I perioden maj-oktober står de ca. 485 badehuse langs foden af den første klitrække på stranden. Om vinteren er de opmagasineret på en stor mark syd for Løkken. Arkivfoto: Carsten Ingemann/Polfoto

Bo Sand vurderer, at op mod 40 af badehusene er blevet så beskadigede, at ejerne formentlig vil have dem trukket helt væk fra stranden for at få dem repareret.