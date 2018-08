Kommuner vil have rockerlov ændret

Flere kommuner har mistet tålmodigheden med bandepakke 3 og det såkaldte samlingsstedsforbud, der ellers skulle gøre det muligt for kommunerne at få utryghedsskabende rockerborge lukket. Kommunerne vurderer, at der skal skydes i gaderne, før loven reelt kan bruges. Dertil kommer, at kommunerne i førstegangstilfælde kun kan udstede et samlingsstedsforbud for tre måneder, hvorefter bandemedlemmerne kan vende tilbage til deres rockerhus.

Det giver problemer lokalt, lyder det fra både Guldborgsund, Egedal, Hvidovre, Lolland og Hillerød kommuner, der gerne ser en ændring af loven.

Socialdemokratiet er klar til at se på, om loven skal udvides.

»Idéen med samlingsstedsforbuddet var at hjælpe kommunerne. Hvis de ikke kan bruge loven, ser vi gerne på en udvidelse,« siger retsordfører Trine Bramsen (S).

Samme udmelding kommer fra Venstre og Dansk Folkeparti.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er ikke afvisende over for at ændre loven, men vil først evaluere den. I en skriftlig kommentar skriver han bl.a., at: »Jeg kan forstå, at der har været usikkerhed om, hvordan reglerne bedst kan bringes effektivt i spil. Det må vi selvfølgelig få kigget på.«

Søren Pape Poulsen (K) har allerede foreslået at oprette en hotline, hvor kommuner kan få juridisk hjælp til at få rockerne ud. Men det er der ikke behov for, lyder det fra bl.a. Egedal, Hillerød, Hvidovre og Guldborgsund kommuner.

»I og med at hverken vores eller politiets jurister har vurderet, at man kan bruge samlingsstedsforbuddet, før der bliver skudt, kan jeg ikke se, hvad en hotline vil gavne,« lyder det fra John Brædder, borgmester i Guldborgsund Kommune.