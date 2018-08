Ups: Prøvetur i Tivolis nye forlystelse til 30 mio. kr. blev aflyst

Udvalgte gæster og en række journalister var torsdag mødt op i Tivoli for som nogle af de første at prøve parkens nyeste forlystelse, "Tik Tak".

De måtte dog gå skuffede derfra.

"Tik Tak" Type: Fladbedride

Samlet kapacitet: 40 gæster ad gangen

Antal gondoler: 20

Højde: 8 m

G-kræfter: 3,6 G

Min. højde for passager: 140 cm Kilde: Tivoli Kilde: Tivoli

For fem minutter før, de efter planen skulle have sat sig op i gondolerne i forlystelsen til 30 mio. kr., måtte pressechef Torben Plank meddele dem, at "Tik Tak" ikke havde fået en nødvendig sikkerhedsgodkendelse, skriver bl.a. TV 2.

Den manglende godkendelse skyldes en fejl i det elektriske system. Ifølge Torben Plank er der formentlig tale om en »banal fejl«. Ikke desto mindre skal det nu undersøges nærmere.

»Man kan sammenligne det med, at man sætter sig ind i en ny bil, og så er der en lampe, der blinker. Så kører man ikke videre, før man har sikret sig, at alt er i orden,« oplyser pressechefen til TV 2.

De særligt indbudte gæster måtte derfor forlade Tivoli med uforrettet sag. "Tik Tak" skulle efter planen have åbnet op for offentligheden fredag klokken 12.00.

Men den officielle premiere på den otte meter høje forlystelse er nu udskudt på ubestemt tid.

Det er ikke første gang, at "Tik Tak" volder problemer og bliver ramt af forsinkelse. Oprindeligt skulle forlystelsen have stået klar til brug tilbage i marts efter at have været undervejs i knap tre år.

Men sammenspillet mellem »den komplicerede teknologi og færdiggørelse af scenografien« forsinkede ifølge Tivoli processen.