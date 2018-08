Stor geografisk forskel på, om børn må udsætte skolestart

Skolernes sommerferie er forbi, og blandt de spændte børn, der skal starte i skole, har nogle haft et ekstra år i børnehaven.

Der er dog stor forskel på, hvor stor andelen af disse børn er. I Ærø Kommune var det sidste år 17,5 pct. af børnehaveklasseårgangen, der udsatte skolestarten med et år. I Kalundborg Kommune lå tallet på 1,77 pct., hvilket var landets laveste andel. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet.

»Vi er bekymrede over, at forældrenes retssikkerhed er så forskellig, alt efter hvilken kommune de bor i. Det er en tilfældighed, om du er så heldig at bo et sted, hvor dit barn har mulighed for at få udsat sin skolestart. Det er ikke barnets skyld, at det er født på et tidspunkt, der ikke passer ind i skolesystemet,« siger Mette With Hagensen, formand for organisationen Skole og Forældre.

Det er primært forældre til børn, der er født sidst på året, der søger om udsat skolestart.

Årsagen til den store spredning er, at kommunerne har forskellige holdninger til, hvordan beslutningen om udsat skolegang skal håndteres. Det mener Stig Broström, professor i pædagogik på DPU.

»I nogle kommuner stræber man efter, at børnene skal have lov til at vente et år, og andre steder retter man sig efter barnets alder og differentierer i stedet undervisningen, så det passer til børnenes niveau,« siger han.

En lovændring i 2009 gjorde børnehaveklassen til en obligatorisk del af folkeskolen. Samtidig blev beslutningen om barnets skolestart formelt lagt ved skolelederen, hvor det tidligere var forældrene, der bestemte tidspunktet for skolestart. Det betød, at det i mange kommuner blev sværere at få udsættelse.

På landsplan fik 21 pct. af eleverne i 2004 udsat skolestarten. Sidste år var tallet 6,47 pct.

I kommunernes forening, KL, mener man, at forskellen på kommunerne giver mulighed for at arbejde med visitationen.

»Vi skal kigge hinanden over skulderen og se, hvad vi kan gøre bedre. Der er kulturelle forskelle på, hvordan hver kommune arbejder pædagogisk med opgaven, og vi skal have tillid til, at de, der håndterer opgaven, gør det godt nok,« siger Thomas Gyldal Petersen (S), formand for børne- og undervisningsudvalget i KL.