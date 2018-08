Liberal Alliance: Dansk Folkeparti dyrker splittelsen i blå blok

På dagen, hvor Dansk Folkeparti skyder det politiske år i gang på et sommergruppemøde i Sønderborg, sender Liberal Alliance nu en bredside mod partiet.

Ifølge Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund, har DF skabt stor usikkerhed for vælgerne om tiden efter folketingsvalget – især om det fremtidige samarbejde i den »borgerligt-liberale« blok.

»Vi synes, det er ærgerligt, at Dansk Folkeparti dyrker splittelsen i blå blok i en tid, hvor der er brug for at samarbejde om vigtige udfordringer,« siger Egelund og understreger, at LA nu – modsat DF – »maner til konstruktivt samarbejde«.

LA mener, at Dansk Folkepartis tætte forhold til Socialdemokratiet har været »skadeligt« og advarer imod det kursskifte, som DF-formand Kristian Thulesen Dahl forestiller sig efter valget: at Venstre og DF danner en regering, der hovedsageligt arbejder hen over midten med S.

»Jeg er bekymret over de udmeldinger, der er kommet fra Thuelsen Dahl, fordi han lægger op til et politisk kursskifte,« siger hun. Også Thulesen Dahls udmeldinger om LA’s rolle – eller rettere mangel på samme – efter valget er et problem, ifølge Egelund:

»Partierne bør koncentrere sig om at føre politik her og nu. Det vil vi opfordre Dansk Folkeparti til også at gøre.«

Dansk Folkeparti er ikke enig i kritikken.

»Det kan godt være, det lyder dumt, men det var sgu dem, der begyndte. Men vi har set, hvordan Liberal Alliance har opført sig siden valget i 2015. Og det er konkrete erfaringer, der gør, at vi mener, at LA er for uberegnelige,« siger medlem af DF’s ledelse Søren Espersen.

»LA mener åbenbart nu, at blokpolitik er noget positivt. Men vi ser altså en værdi i at kunne samle et bredt flertal,« fortsætter han.

Dermed åbnes den politiske sæson med uenigheder mellem DF og LA. Sidste år førte striden mellem de to partier til svære forhandlinger om finansloven og en decideret regeringskrise.