Overblik: Danske raketbyggere skød igen mod stjernerne

Ændringen skal komme fra forældrene, når symptomerne på adhd skal tæmmes. Det viser resultaterne fra et nyt dansk studie, der vil ruste børnefamilier bedre til at håndtere en diagnose.

Pro / Kontra: Foreningen Skole og Forældre peger på, at det kan være nødvendigt for nogle familier at holde ferie sammen uden for skolernes sommerferie. Skolelederforeningen er uenig.