Kaos truer dannelsen af en ny regering efter valget

Med under et år til næste folketingsvalg tegner den efterfølgende regeringsdannelse allerede til at blive historisk besværlig.

I juni besluttede Alternativet, at partiet peger på sig selv som eneste mulige statsministerparti. Den beslutning kan koste Socialdemokratiet muligheden for at danne regering. Og Nye Borgerlige truer nu med at hindre en borgerlig regeringsdannelse, hvis ikke »ufravigelige krav« opfyldes.

»Vi tager hellere nogle måneders parlamentarisk krise uden en regering, end at vi vil give os på vores krav,« siger Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund.

Hun understreger, at partiet ikke vil støtte en regering ledet af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), hvis ikke han accepterer et fuldstændigt asylstop, udvisning af kriminelle udlændinge samt et stop for offentlige ydelser til udlændinge i Danmark.

Leverer han ikke, har Løkke ikke Nye Borgerliges opbakning.

På samme vis vil Alternativet ikke holde hånden under en socialdemokratisk regering med Mette Frederiksen i spidsen.

»Vi mener, at det er nødvendigt for at fremtvinge et opbrud i den nuværende blokpolitik,« siger tidligere politisk ordfører for Alternativet Rasmus Nordqvist, der har været med til at lægge partiets strategi frem mod valget.

Truslerne kan gøre det vanskeligt at danne en regering. For en regering, der har udsigt til at blive mødt af et mistillidsvotum i Folketinget, kan ikke dannes i overensstemmelse med grundloven. I dansk statsret kaldes det »refleksprincippet«.

»Refleksprincippet er etableret som uomgængeligt, og det betyder, at en regering, der har udsigt at blive mødt med mistillid ved sin fremstilling i Folketinget, ikke må dannes,« siger professor i offentlig ret ved Aarhus Universitet Jørgen Albæk Jensen.

Det er statsministeren og dronningen, der i en såkaldt dronningerunde skal vurdere situationen.

Mon Frederiksen og Løkke kan huske Hartlings forgæves regeringsdannelse i 1975? Dansk politik er i opbrud. Flere partier fremsætter regeringstrusler, endnu inden danskerne har stemt. En kommende regeringsdannelse er truet af kaos. Det er set tidligere i danmarkshistorien.

De nuværende turbulente parlamentariske udsigter kan sammenlignes med 70’erne. I kølvandet på jordskredsvalget i 1973 måtte eksempelvis statsminister Poul Hartling (V) i 1975 i komplicerede regeringsforhandlinger opgive at danne regering trods et borgerligt flertal.

»Det kaos og regeringsdannelsen i 1975 har klare paralleller til i dag,« siger professor i dansk og europæisk samtidshistorie ved Aarhus Universitet Thorsten Borring Olesen.