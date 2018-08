Døde fisk og rotter flyder rundt i fynsk å

Det er næppe gået nogens næse forbi, at den seneste tid har budt på usædvanligt varmt, tørt og solrigt vejr herhjemme.

Dét har medført, at der i øjeblikket er meget lav vandstand i bl.a. Odense Å, der er 54 km lang og løber fra Arreskov Sø nordøst for Faaborg og munder ud i Odense Fjord. Samtidig har temperaturen i åen sneget sig op på 23-24 grader.

Disse omstændigheder har tilsammen gjort, at der er opstået iltsvind flere steder, hvorfor det den seneste tid har flydt med døde fisk herunder aborrer, gedder og ørreder i åen.

Den knastørre sommer koster: Døde træer, døde dyr, huse, der slår revner, og fjorde, der gisper Sommeren 2018 ser ud til at slå alle rekorder. Vi har i de første måneder fået markant mindre nedbør end nogensinde før.

Ifølge Knud Søndergaard, der er funktionsleder i landbrug og natur i by- og kulturforvaltningen i Odense Kommune, blev man fra kommunens side gjort opmærksom på problemet, efter en række borgere henvendte sig.

Der er imidlertid ikke meget, man kan stille op med fiskene og deres triste skæbne, påpeger funktionslederen over for TV 2 Fyn.

Man har dog valgt at føre problemet lidt længere ned ad åen ved at åbne op for vandgennemstrømningen i en sluse ved Munke Mose i det centrale Odense.

Den pludselige masseuddøden kan vise sig at få alvorlige konsekvenser for ørredernes bestand, idet de døde fisk naturligvis ikke kommer til at kunne yngle til vinter.

»Heldigvis er der ørreder, der trækker op senere på året, hvor tilstanden i åen forhåbentlig er bedre. De kan så være mødre-fisk for de nye havørreder i Odense Å,« forklarer Knud Søndergaard over for TV 2 Fyn.

Det er dog ikke kun døde fisk, som det flyder med i den fynske å. Også adskillige døde rotter er at finde.

Gnavernes tilstedeværelse skyldes dog ikke iltsvind, men derimod et skybrud i weekenden, hvor mange rotter druknede og efterfølgende blev skyllet ud i åen.