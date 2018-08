Folkekirken vil sikre bedre trivsel i børnefamilier

Flere end 200 af landets kirkesogne sender nu en række tilbud på gaden for at styrke børns trivsel.

Spiller dit barn computer til langt ud på natten, så det er træt i skolen, tilbyder kirken et kursus i, hvordan der kan rettes op på skærmforbruget. Har du været igennem en skilsmisse, kan du få redskaber, der forbedrer samarbejdet forældrene imellem.

Eller brænder det hele så meget på om eftermiddagen, at du har svært ved at være noget for dine børn, kan kirken finde en forældreven, som kommer hjem til dig og hjælper med at skabe strukturer i ulvetimen.

Alle tilbud er med sigte på at styrke børnenes trivsel, forklarer Leif Sondrup, leder i Folkekirkens Familiestøtte, som står for den overordnede styring af initiativet.

»Det skal ses som et forebyggende arbejde, så vi i fremtiden undgår, at så mange børn mistrives og står uden ret mange venskaber,« siger han.

Initiativet startede ud i det små i nogle kirker i Aalborg Stift i 2016, og særligt det seneste år har det bredt sig til øvrige landsdele. I Aarhus kommune har man fra politisk side opfordret kirkerne til at tage initiativet til sig, og det er nu sket.

»Det er meget positivt, når ressourcestærke medlemmer af folkekirken rykker ud og hjælper de familier, som ikke er så udsatte, at de kan få hjælp fra kommunen, men som alligevel godt kan have brug for, at der er en ekstra voksen i hjemmet i nogle af de svære situationer,« siger Thomas Medom (SF), rådmand for børn- og unge i Aarhus kommune.

De nye tilbud er et udtryk for en folkekirke i forandring, mener Kurt Ettrup Larsen, professor i teologi ved Menighedsfakultetet og underviser i kirkehistorie og diakoni.

»Tidligere var kirken et sted, hvor der blev udført nogle rituelle handlinger, og hvor man ikke blandede sig i folks hverdag. Men nu er tendensen mere den, at kirken gerne vil hjælpe med det, som folk gerne vil have hjælp til,« siger han.

»Jeg nåede da lige at tænke, hvorfor kirken mon havde sådan et tilbud?« Eksperter ser gode grunde til, hvorfor et nyt socialt initiativ fra folkekirken kan ende med at blive et folkeligt comeback for kirken. Men faktisk er det ikke første gang, at kirken kaster sig ud i at hjælpe børn og familier. Ikke alle mener dog, det er en god idé, at kirken hjælper gravide, par i krise og børn med for meget skærmtid.

Ikke alle er dog lige begejstrede for de nye tilbud.

»Det undrer mig, at folkekirken mener at skulle blande sig i noget for kristendommen så ligegyldigt som familiens skærmforbrug,« siger Elisabeth Krarup Jensen, sognepræst i Augustenborg.