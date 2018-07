Retten beordrer udlevering: Syrer i Danmark mistænkt i italiensk terrorsag

En 46-årig syrer, AD, skal udleveres til Italien og retsforfølges i en stor terrorsag. Det afgjorde Københavns Byret i en kendelse afsagt den 26. juli. Det er anden gang, at byretten når til den konklusion, men siden den første afgørelse har italienske myndigheder skærpet anklagerne imod AD.

Oprindeligt havde Italien udstedt en europæisk arrestordre for ulovlig bankvirksomhed med en straframme på seks års fængsel, men den begæring blev trukket tilbage. I stedet er han nu under mistanke for »at have foretaget uautoriseret bankvirksomhed og indsamling til at understøtte finansieringen af terrorvirksomhed« og for »i forening med flere medgerningsmænd, bl.a. at have ledet, organiseret og deltaget i uautoriseret bankvirksomhed (Hawaladar), herunder indsamling, opbevaring og betaling af gæld og overførsler mod et gebyr«, fremgår det af to nye kendelser, som Jyllands-Posten har fået indsigt i.

I begge kendelser er finansiering af terrorvirksomhed omtalt, straframmen angives til mellem 7 og 15 års fængsel.

Fastholder sin uskyld

Foruden dette er passager om anklagerne imod AD blevet censureret væk i kendelserne. Italienske og svenske medier har tidligere - efter at italiensk politi ved en pressekonference i Rom i maj blotlagde en omfattende terrorefterforskning - omtalt ham som hovedbagmand i et terrornetværk, der har tjent millioner på at smugle flygtninge ind i Europa.

AD, som kommer fra Syrien og tidligere har boet på Sardinien i Italien, flyttede til Sverige i 2012. Her kom han i 2017 i politiets søgelys, efter at AD's bror og en anden mand blev standset i en bil på vej til Norge. I mændenes tøj fandt politiet knap 700.000 svenske kroner, som stammede fra AD's såkaldte hawala-selskab - en uformel pengeoverførselstjeneste.

Ifølge Aftonbladet skal terrornetværket have sendt ca. 15 mio. kr. til bl.a. terrororganisationen Al Nusra, som tidligere havde forbindelser til al-Qaeda. Disse forhold kan man dog ikke læse om i de udleverede kendelser.

Ved et retsmøde i Københavns Byret den 25. juli fastholdt AD sin uskyld.

»Han er indstillet på at rejse frivilligt til Italien, hvis han bliver løsladt i dag. Han kender ikke til de i arrestordren anførte forhold. Han arbejder med at sende penge til sin familie, men ikke i forbindelse med terrorfinansiering,« lyder hans forklaring i kendelsen.